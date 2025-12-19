ตร. ดำเนินคดีคนขับรถตู้ตีหัว นทท. ขณะขนส่ง ฯ สั่งพักใบอนุญาตขับขี่ 180 วัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เจอตัวแล้ว คนขับรถตู้ ตีหัวนักท่องเที่ยวกลางสนามบินภูเก็ต รับสารภาพ ทำจริง โดนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น –ขนส่ง สั่งพักใบขับขี่ 180 วัน
วันนี้ (19 ธันวาคม 2568) จากกรณีปรากฏภาพข่าว คนขับรถตู้ทำร้ายท่องเที่ยวที่สนามบินภูเก็ต ซึ่วเหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.68 โดยมีสาเหตุมาจากกรณีไม่พอใจที่ผู้โดยสารชาวต่างชาติทิ้งขยะไว้ในรถ
ล่าสุด วันนี้ (19 ธ.ค.68) เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.เอกชัย ศิริ สวญ.ส.ทท.1ฯ ร่วมกับ พ.ต.อ.สลาน สันติศาสนกุล ผกก. สภ.สาคู ,เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต,ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันติดตามตัว คนขับรถตู้ ทราบชื่อ คือ นายรัฐวิชญ์ ฯ มาสอบปากคำ
โดยนายรัฐวิชญ์ ฯ ยอมรับและให้การว่าตนเป็นผู้ก่อเหตุจริง และ ได้แสดงความเสียใจพร้อมทั้งกล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ ขาดการยับยั้ง ต่อไปจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อนายรัฐวิชญ์ ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น ขณะที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นตามกฎหมาย
ส่วนขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน 1,000 บาท ในข้อหาขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำรถแต่งกายไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง ตามมาตรา 102 พร้อมทั้งมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถของผู้ก่อเหตุเป็นระยะเวลา 180 วัน ตามมาตรา 109