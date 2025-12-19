ด่วน! คนร้ายลอบยิง อส.จะแนะเสียชีวิตหน้าบ้านภรรยา

นราธิวาส – เกิดเหตุคนร้ายลอบยิง อส.อัสรี เจ๊ะโด สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อำเภอจะแนะ เสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านภรรยา พื้นที่ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
วันนี้ (19 ธ.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 12.50 น. เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนบุกยิงเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน ทราบชื่อ อส.อัสรี เจ๊ะโด สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อำเภอจะแนะ บริเวณหน้าบ้านในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านกาแย ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส โดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจากภรรยาของ อส.อัสรี
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ขณะที่ อส.อัสรี กำลังทำธุระอยู่บริเวณหน้าบ้านพักของภรรยา ได้มีคนร้ายฉวยโอกาสใช้อาวุธปืนยิงใส่ส่งผลให้ อส.อัสรี ได้รับบาดเจ็บสาหัส ท่ามกลางความตกใจของคนในครอบครัว จากนั้นคนร้ายได้หลบหนีไป ขณะที่ อส.อัสรี ทนพิษบาดแผลไม่ไหวได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมสั่งการให้เร่งสืบสวนสอบสวน แกะรอยคนร้ายจากพยานหลักฐาน เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน