ผู้เสียหายกว่า 20 ราย ร้องคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในภูเก็ต ชักชวนให้ซื้อคอร์ส เอาโทรศัพท์ไปโอนเงินเข้าบริษัท รวมเสียหายกว่า 3.7 ล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ผู้เสียหายกว่า 20 ราย ร้องคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในภูเก็ต ชักชวนให้ซื้อคอร์ส เอาโทรศัพท์ ไปดำเนินการ เข้าแอปฯ ยืมเงิน ก่อนจะโอนเข้าบัญชีบริษัท รวมเสียหายรวมกว่า 3.7 ล้าน บางรายยอดสูงกว่า 1 ล้านบาท
เมื่อคืนวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา นายวรพงศ์ ยูระหมาน ผู้ประสานงานกลุ่มผู้เสียหายจากคลินิคเสริมความงามแห่งหนึ่งในภูเก็ต พร้อมด้วยผู้เสียหาย มากกว่า 20 ราย ร้องเรียนกับสื่อมวลชน หลังได้รับความเดือดร้อนและตกเป็นหนีกับสถานบันการเงิน
นายวรพงศ์ กล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหาย ที่เข้าไปใช้บริการสถานบริการเสริมความงามในห้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งบางคนตั้งใจที่จะเข้าไปใช้บริการ แต่บางคนแค่เดินเข้าไปในห้างก็จะถูกพนักงานเข้ามาชักชวน และพาเข้าไปขายคอร์ส โดยจะแนะนำโปรโมชั่นต่าง ในขณะที่ผู้เสียหายกำลังทำหัตการต่างๆ เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อก็จะนำโทรศัพท์ไปเปิดแอปโอนเงิน หรือเชื่อมกับแอปกู้เงิน หลังจากนั้นก็จะโอนเงินเข้ามาบัญของผู้เสียหายก่อนที่จะโอนต่อไปยังบัญชีของบริษัท
ซึ่งพฤติกรรมของผู้เสียหายจะคล้ายๆกัน โดยเงินที่โอนเข้าไปมีทั้งหลักหมื่น หลักแสน บางคนไม่รู้ตัวว่ามีการกดยืม รวมตัวกันเข้ายื่นร้องเรียนและเรียกร้องความเป็นธรรม กรณีเข้ารับบริการจากคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต หลังพบว่าภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าข้อมูลที่ได้รับการชี้แจงก่อนตัดสินใจใช้บริการ
ในเบื้องต้นจากการรอบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายกว่า 20 ราย ขณะนี้มีความเสียหายรวมกันมากกว่า 3,700,000 บาท และขณะนี้ยังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่ติดต่อเข้ามาเพื่อให้ข้อมูล โดยระบุว่า ส่วนใหญ่ตั้งใจเข้ารับบริการคอร์สเสริมความงามที่มีการเสนอราคาอยู่ในระดับหลักหมื่นบาท แต่ภายหลังกลับพบว่ามีภาระผูกพันทางการเงินในลักษณะการผ่อนชำระ หรือการเปิดวงเงินสินเชื่อในจำนวนสูงถึงหลักแสนบาท และในบางรายมีมูลค่าสูงถึงหลักล้าน โดยผู้เสียหายบางส่วนด้แจ้งความไว้แล้วที่ สภ.เมืองภูเก็ต ซึ่งวันนี้ ( 19 ธ.ค.) ตนพร้อมด้วยผู้เสียหายจะไปติดตามความคืบหน้าในทางคดี
อย่างไรก็ตามผู้เสียหายหลายรายยืนยัน ว่า ไม่ได้รับการอธิบายหรือทำความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบทางการเงินตั้งแต่เริ่มต้น โดยผู้เสียหายรายหนึ่งให้ข้อมูลว่า ระหว่างการเข้ารับหัตถการ มีการดำเนินการบางอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือของตนเอง ก่อนจะทราบภายหลังว่ามีข้อมูลหรือเอกสารที่มีลักษณะเป็นสัญญาสินเชื่อ ซึ่งแตกต่างจากคำอธิบายเดิมที่ได้รับว่าเป็นเพียงการแลกสิทธิประโยชน์หรือแพ็กเกจส่งเสริมการขาย
นอกจากนี้ ผู้เสียหายบางรายยังระบุว่า ไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนหรือการยืนยันใด ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาดังกล่าว จึงไม่ทราบว่ามีภาระทางการเงินเกิดขึ้นในทันที
ภายหลังทราบข้อเท็จจริง ผู้เสียหายบางส่วนได้พยายามติดต่อคลินิกเพื่อขอคำชี้แจงและขอคืนเงิน แต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือแนวทางที่เป็นที่น่าพอใจ จึงตัดสินใจรวมตัวกันเพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน ขอคำปรึกษาทางกฎหมาย และเตรียมพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่อไป