กมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันฯ จัดสัมมนารักในหลวงห่วงใยลูกหลานร่วมกันสร้างผู้นำจิตอาสาด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

กมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันฯ จัดสัมมนา “รักในหลวงห่วงใยลูกหลานร่วมกันสร้างผู้นำจิตอาสาด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืนเพื่อพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบฯ 69” ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3
วันที่18 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สว.) คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง "รักในหลวงห่วงใยลูกหลาน ร่วมกันสร้างผู้นำจิตอาสาด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืนเพื่อพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569" รุ่นที่ 3 โดยมี พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และ พลตำรวจโท บุญจันทร์ นวลสาย รองประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญ หม่อมหลวงปนัดดา ดิษสกุล และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยทางถนน เข้าร่วมการสัมมนา
พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาสามารถเห็นสถานการณ์หลายด้านที่ทำให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าความปลอดภัยเป็นพื้นฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ทุกคนควรได้รับ สาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากในแต่ละปี เกิดจากการใช้ยานยนต์ การขับขี่โดยประมาท หรือการขาดความรู้ในการป้องกันตัวเองและผู้อื่น ปัญหาเหล่านี้สามารถลดลงได้ หากคุณมีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องและมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งเป็นหัวใจของ “ผู้นำจิตอาสาด้านความปลอดภัย” ที่โครงการนี้มุ่งหวังจะสร้างขึ้น
สำหรับการสัมมนาในวันนี้มีการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาเรื่อง “รักในหลวงห่วงใยลูกหลานร่วมกันสร้างผู้นำจิตอาสาด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืน เพื่อพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568” การดำเนินโครงการสัมมนาเรื่อง “รักในหลวงห่วงใยลูกหลานร่วมกันสร้างผู้นำจิตอาสา ด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืน เพื่อพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตัวอย่างโครงการจัดโดยโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช การบรรยายหัวข้อ “การติดอาวุธทางปัญญา ทักษะมนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 6 โมดูล และการบรรยายหัวข้อ “การวางระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนเข้าสู่หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565-2570” โดยเป้าหมายในปี 2570 คือลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเหลือ 12 คนต่อแสนประชากร วิทยากรโดย นาวาอากาศเอก สุวรรณ ภู่เต็ง วิทยากรด้านการจัดการความปลอดภัย และการสอบสวนด้านความปลอดภัย
โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับทั้งความรู้และทักษะที่จะนำไปใช้ได้จริง ตั้งแต่การป้องกันอุบัติเหตุ การช่วยเหลือเบื้องต้น การประเมินสถานการณ์ จนถึงสร้างความตระหนักรู้ในชุมชน ทำให้เห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางถนนที่ใกล้ตัวประชาชนมากที่สุด โดยขอผู้เข้าร่วมสัมมนาใช้โอกาสนี้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำจิตอาสาด้านความปลอดภัยที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงในสังคมทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการเรียนรู้เรื่องสถาบันหลักของชาติและความมั่นคงโดยการน้อมนำแนวทางพระราชดำริในเรื่องจิตอาสามาใช้กับการดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย