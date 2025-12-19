ม.ทักษิณ เปิดหลักสูตรใหม่ ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ ปั้นสตาร์ทอัพ Health Tech รับสังคมสูงวัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ เดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประกาศอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569 เตรียมเปิดสอน ณ วิทยาเขตพัทลุง ในปีการศึกษา 2569 นี้ เพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์และธุรกิจอัจฉริยะ
ตอบโจทย์ความท้าทายโลกยุคใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญในการแก้ปัญหาความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญ ทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัย โรคอุบัติใหม่ และความต้องการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Business Intelligence) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัย รักษา และจัดการธุรกิจสุขภาพอย่างมืออาชีพ
ปั้นบัณฑิตเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ จุดเด่นของหลักสูตรคือการสร้างบัณฑิตที่เป็นทั้ง “ผู้ใช้” และ “ผู้สร้าง” นวัตกรรมดิจิทัล โดยขยายโอกาสทางอาชีพให้กว้างขวางกว่าเดิม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพที่ทันสมัย อาทิ:
• ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านดิจิทัลการแพทย์และสุขภาพ (Health Tech)
• สตาร์ทอัพด้านดิจิทัลธุรกิจอัจฉริยะ (Digital Business)
• ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการข้อมูล
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า "ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมสำหรับยุค Digital Disruption โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนของการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การอนุมัติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569 ในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญที่เรามุ่งมั่นจะสร้าง 'คน' ที่ไม่เพียงแต่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ยังสามารถบูรณาการความรู้ด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
และสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้บัณฑิตสามารถสร้างผลงานนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคใน สังคมสูงวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยทักษิณเชื่อมั่นว่า บัณฑิตจากหลักสูตรนี้จะไม่เพียงแต่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสูงในตลาดงาน แต่ยังจะเป็น นวัตกร และ ผู้ประกอบการ ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจสุขภาพและดิจิทัลในภูมิภาคของเราต่อไปอย่างยั่งยืน"
หลักสูตรล้ำสมัย เน้นประสบการณ์จริง (Real-life Context) หลักสูตรนี้ออกแบบมาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Education) โดยใช้ระบบการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ถึงร้อยละ 75 พร้อมเน้นประสบการณ์เชิงปฏิบัติในสภาพจริงผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาลและหน่วยงานทั้งในจังหวัดสงขลาและพัทลุง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลแบบสมัยใหม่ เช่น การนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) และการสาธิตต้นแบบนวัตกรรม (Prototype Demo)
ความพร้อมและมาตรฐานวิชาชีพ มหาวิทยาลัยทักษิณได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรมีความเข้มข้นทั้งด้านวิชาการและจริยธรรมดิจิทัล รวมถึงมีแผนการพัฒนาคณาจารย์ให้เชี่ยวชาญด้าน AI, Data Science และ Health Informatics อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว
ข้อมูลการรับสมัครและค่าธรรมเนียม หลักสูตรกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 25,000 บาท (ภาคเรียนฤดูร้อน 10,000 บาท) และเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2569 โดยมีแผนก้าวหน้าสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี (GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50) เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มพิกัด