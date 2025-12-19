แชร์ว่อน คลิปว่อนโซเชียล โชเฟอร์รถตู้ ตีหัวนักท่องเที่ยวสาว หลังไม่เก็บขยะในรถทิ้ง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - แชร์ว่อน คลิปว่อนโซเชียล โชเฟอร์รถตู้ ฉุนนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติ ลงรถไม่เก็บขยะ ใช้ขวดน้ำพลาสติกฟาดเข้าไปที่หัวอย่างจัง ท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาก ขณะชาวเน็ตเสียงแตก
ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้มีการแชร์คลิปภาพเหตุการณ์ กรณี โชเฟอร์รถตู้ ใช้สิ่งของบางอย่างฟาดเข้าไปที่บริเวณศีรษะของนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติ รายหนึ่ง โดยเหตุเกิดที่บริเวณ ซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นคลิปดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
เช่น โชเฟอร์แบบนี้ไม่เหมาะกับงานบริการ หรือ สร้างแต่ปัญหาให้คนที่ทำอาชีพด้วยกันเดือดร้อน มันหน้าที่ของคุณที่ต้องเก็บขยะที่ลูกค้าทิ้งไว้ มันเป็นงานบริการครับท่าน หรือ เสมอกัน คนหนึ่งก็ไม่ยอมเอาไปทิ้ง อีกคนก็ไม่อยากเก็บ หรือ โดนซะบ้าง ทิ้งแล้วไม่เก็บ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามจากการตรวขสอบพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าว น่าจะเกิดจาก คนขับรถตู้เกิดความโมโห นักท่องเที่ยวที่ทิ้งขยะไว้ในรถ จึงเดินปรี่เข้ามาหานักท่องเที่ยว และ ใช้สิ่งของซึ่งคาดว่าเป็นขวดพลาสติกตีเข้าไปที่ศรีษะของนักท่องเที่ยว จนได้ยินเสียดังชัดเจน หลังจากเกิดเหตุนักท่องเที่ยวสาวก็มีการ งงๆ เพราะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
โดยมีหญิงสาวชาวต่างชาติอีกหนึ่งคนได้เดินเข้ามาโวยโชเฟอร์รถตู้เกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินอยู่ภายในท่าอากาศยาน จากนั้นในคลิปได้มี รปภ.ท่าอากาศยานเข้ามาสอบถามเหตุการณ์
ขณะที่ พ.ต.อ.สลาน สันติศาสนกุล ผกก.สภ.สาคู กล่าวภายหลังทราบเรื่องว่า หลังจาก เห็นคลิปวีดีโอ ตนได้ประสานการท่าอากาศยาน ภูเก็ต เพื่อขอดูกล้องวงจรปิด และตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถคันที่ก่อเหตุ เพื่อส่งให้ขนส่งจังหวัดภูเก็ตดำเนินการ ประสานคนขับรถตู้คันดังกล่าว เพื่อเรียกมายกเลิกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ต่อไป