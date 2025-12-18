ใจเกินร้อย คณะวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีฯ รถชนได้บาดเจ็บนับ 10 แต่ก็ยังแสดง ในพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้า

กระบี่ - ชื่นชมสปิริตคณะนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช แม้จะประสบอุบัติเหตุรถบัส 2 ชั้น ชนกับรถพ่วง 18 ล้อ ได้รับบาดเจ็บนับสิบคน แต่ก็ยังแสดงโขน หน้าเมรุ ในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ่าแซม ทหารกล้า
วันนี้ (18 ธ.ค. 2568 ) ชาวกระบี่ ชื่นชมสปิริตคณะนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช แม้จะประสบอุบัติเหตุรถบัส 2 ชั้น ชนกับรถพ่วง 18 ล้อ มีผู้ได้รับบาดเจ็บนับสิบคน แต่ก็ยังเดินทางมาแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามรบทศกัณฐ์ หน้าเมรุวัดถ้ำโกบ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ ในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบเอกทวีรัตน์ รัตนบุรี หรือ จ่าแชม อายุ 37 ปี นายทหารชั้นประทวนสังกัดกระทรวงกลาโหม ตำแหน่งหัวหน้าส่วนระวังป้องกัน ชุดจู่โจม สังกัดกองพันจู่โจม เสียชีวิตจากอาวุธสงครามจากฝ่ายตรงข้ามบริเวณยอดเนิน 677 ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2568
ซึ่งในการแสดงโขนในครั้งนี้ คณะนักแสดงซึ่งเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ไม่สามารถแต่งกายด้วยชุดโขนได้ เนื่องจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ติดอยู่ในรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ โดยอาจารย์ผู้ควบคุมการแสดงระบุว่าหลังได้รับการติดต่อจากคณะเจ้าภาพให้ไปแสดงโขนหน้าเมรุ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกทวีรัตน์ ก็มีความตั้งใจไปแสดงจึงขออนุญาตจากผู้บริหารวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยและสดุดี ทหารกล้าวีรบุรุษของชาติ ที่ได้สละชีวิตในการรักษาผืนแผ่นดินไทย
อย่างไรก็ตามแม้นักแสดงได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหลายคน แต่ก็ยืนยันจัดแสดงเช่นเดิม เนื่องจากมีความตั้งใจแล้ว และการแสดงได้รับเสียงปรบมือจากผู้ที่ร่วมในพิธีดังกึกก้อง เพื่อแสดงออกถึงความชื่นชมในสปิริตของนักแสดง และเมื่อการแสดงจบทางคณะเจ้าภาพได้มอบเงินสนับสนุนการแสดง แต่คณะนักแสดงก็ได้มอบเงินดังกล่าวทำบุญคืน เสียงปรบมือจึงดังขึ้นอีกครั้ง
โอกาสนี้ นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ได้พูดคุยให้กำลังใจแก่คณะอาจารย์และนักแสดง พร้อมทั้งรายงานให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป ซึ่งยังมีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกระบี่ จำนวน 2 คน