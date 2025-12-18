xs
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบเอก ทวีรัตน์ รัตนบุรี ทหารกล้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระบี่- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระบรมราชานุเคราะห์ ในการพระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบเอก ทวีรัตน์ รัตนบุรี อย่างสมเกียรติ


วันนี้ (ธันวาคม 2568 ) เวลา 15.30 น. ที่วัดถ้ำโกบ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ พลเอก อัฎฐพล ลัดใหม่กุลวัฒน์ ประธานที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบเอก ทวีรัตน์ รัตนบุรี ทหารกล้าวีรบุรุษ ที่ได้สละชีวิตปกป้องอธิปไตยแผ่นดินไทย จากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ คณะนายทหารกองทัพภาคที่ 4 หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ คณะญาติพี่น้องครอบครัวผู้วายชนม์ และประชาชนร่วมในพิธีจำนวนมาก เพื่อร่วมสดุดีและไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแก่ทหารกล้าวีรบุรุษผู้พลีชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย


โดยญาติผู้วายชนม์ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นเกียรติสูงสุด พร้อมกับขอบคุณทุกหน่วยงานและประชาชนที่ได้ให้กำลังใจกับครอบครัว การเสียสละชีพในครั้งนี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจที่ จ่าสิบเอก ทวีรัตน์ ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยชีวิตจนนาทีสุดท้าย

ในการนี้ ประธานที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ประธานในพิธี ได้มอบธงชาติไทย เหรียญบางระจัน ใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ เงินพระราชทาน เงินบำรุงขวัญ เงินฌาปนกิจ และเงินสินไหมประกันชีวิต ให้แก่ญาติจ่าสิบเอก ทวีรัตน์ รัตนบุรี พร้อมกล่าวแสดงความเสียใจและให้คำมั่นให้ความช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่ พร้อมยกย่องเกียรติคุณ จ่าสิบเอก ทวีรีตน์ รัตนบุรี ผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ สมควรแก่การเชิดชูเกียรติในฐานะวีรบุรุษผู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทย


สำหรับ จ่าสิบเอกทวีรัตน์ รัตนบุรี หรือจ่าแซม อายุ 37 ปี ตำแหน่งหัวหน้าส่วนระวังป้องกัน ชุดจู่โจม สังกัดกองพันจู่โจม เสียชีวิตจากอาวุธสงครามจากฝ่ายตรงข้ามบริเวณยอดเนิน 677 ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2568

การเสียชีวิตของจ่าสิบเอก ทวีรัตน์ รัตนบุรี หรือจ่าแซม จะได้รับการปูนบำเหน็จจากกองทัพบกตามระเบียบสิทธิกำลังพลที่เสียชีวิตจากการรบ รวมถึงจะได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบ โดยเบื้องต้นได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ 9 ขั้นเงินเดือน 7 ชั้นยศ เป็น พลตรี และจะได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบ เช่น เงินเยียวยา เงินฌาปนกิจ และเงินสินไหมประกันชีวิต เป็นต้น


อีกทั้ง"กองทัพบก" จะบรรจุญาติ "ทหารกล้า" เข้ารับราชการทดแทน พร้อมเชิดชูเกียรติยศของทหารกล้า จะอยู่กับครอบครัวตลอดไป

