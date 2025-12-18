“ดร.ต้น” ประกาศลงสมัคร ส.ส.ตรัง เขต 1 พปชร.อีกครั้ง เชื่อมีโอกาสชิงเก้าอี้ได้สำเร็จ

ตรัง - “ดร.ต้น” กิตติพงศ์ ผลประยูร ขอลงสมัคร ส.ส.ตรัง เขต 1 ในนามพรรคพลังประชารัฐ อีกครั้ง ยืนยันใช้นโยบายการหาเสียงแบบเดิม เน้นลงพื้นที่ไปพบปะชาวบ้านด้วยใจที่บริสุทธิ์ เชื่อมีโอกาสชิงเก้าอี้ได้สำเร็จ
วันนี้ (18 ธ.ค.) นายกิตติพงศ์ ผลประยูร หรือ ดร.ต้น อดีตผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ สมัยล่าสุดเมื่อปี 2566 ได้ออกมาประกาศตัวที่จะลงสมัคร ส.ส.อีกครั้ง ในเขตเดิม-พรรคเดิมต่อไป และเตรียมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า หลังจากที่พรรคมีมติเห็นชอบแล้ว ซึ่งในส่วนของเขต 1 ล่าสุดก็เริ่มมีหลายพรรคทยอยกันเปิดตัวมาแล้ว แต่ตนเองยังยืนยันใช้นโยบายการหาเสียงแบบเดิม ด้วยการเน้นลงพื้นที่ลงไปพบปะชาวบ้าน เพราะตนไม่มีอำนาจ หรือไม่มีอิทธิพลใดๆ โดยมีแต่ใจที่บริสุทธิ์ให้กับทุกคนเท่านั้น และไม่รู้สึกกังวลใดๆ ในส่วนของคู่แข่งเช่นกัน
สำหรับผลงานในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้มาเป็นอันดับที่ 2 จำนวน 21,018 คะแนน ก็ถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีบางจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความไว้วางใจ และเปิดใจให้เข้าไปทำหน้าที่ในสภา เพื่อนำพลังความคิดไปสู่การพัฒนาบ้านเมือง อย่างไรก็ตาม จากการที่พรรคภูมิใจไทยชิงยุบสภาเร็วกว่าที่คิด ก็ทำให้ตนเองและทีมงานต้องเร่งปรับกระบวนการทำงาน เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาของการหาเสียงที่กระชั้นชิดเข้ามา แต่ก็มั่นใจว่าจากประสบการณ์ทำงานการเมืองสมัยที่แล้ว จะช่วยให้มีโอกาสชิงเก้าอี้เขตนี้ได้สำเร็จ
ทั้งนี้ นายกิตติพงศ์ ผลประยูร ในอดีตเคยเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง และอีกหลายจังหวัด โดยได้รับการผลักดันให้ลงมาสู่เวทีการเมือง จาก นายนิพันธ์ ศิริธร รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นอดีต ส.ส.ตรัง เขต 1 สมัยเมื่อปี 2562 และเป็นสมัยแรกที่พรรคประชาธิปัตย์ แชมป์เก่าตลอดกาล ต้องมาเสียเก้าอี้ในเขตนี้ให้กับพรรคคู่แข่ง เพราะเป็นเขตที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นเมืองหลวงของพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนสมัยล่าสุดเมื่อปี 2566 เก้าอี้ ส.ส.ในเขตนี้ได้ตกไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยที่ นายกิตติพงศ์ พ่ายคู่แข่งไปเกือบ 5,000 คะแนน