โบ๊ทพัฒนา เปิดตัว “The AQUA” คอนโดระดับลักชัวรี ริมทะเลสาบ มูลค่ากว่า 1,200 ล้าน ตอกย้ำภาพลักษณ์ Developer ท้องถิ่นชั้นนำของภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - โบ๊ทพัฒนา เปิดตัว The AQUA โครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี ริมทะเลสาบ มูลค่ากว่า 1,200 ล้าน อย่างเป็นทางการ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของ Developer ท้องถิ่นชั้นแนวหน้าของภูเก็ต ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง มา 17 ปี และ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ พร้อมเดินหน้าผุดโครงการอย่างต่อเนื่อง
สำหรับสถานการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะโตในอัตราที่ลดลงเมื่อเที่ยวกับช่วงปี 2567 แต่ปีนี้ก็ยังมีการลงทุนทั้งของนักธุรกิจในพื้นที่ และ กลุ่มทุนจากส่วนกลาง รวมทั้งนักลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาจับมือกับคนไทย เพื่อลงทุนในส่วนของพูลวิลล่าหรู คอนโดมีเนียม บ้านแนวราบ
ล่าสุด บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้าของจังหวัดภูเก็ต ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง มาถึง 17 ปี มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ หลากหลาย ซึ่งลงทุนไปแล้ว ประมาณ 30 โครงการ เช่น บ้านเดี่ยว วิลล่าหรู พูลวิลล่า อาคารพาณิชย์ โครงการ MiXED-USE โครงการคอนโดมิเนียมหรูและอื่นๆ ได้จัดให้งานเปิดตัวโครงการ The AQUA คอนโดหรู ซึ่งเป็นอยู่อาศัยระดับลักชัวรี ริมทะเลสาบกลางโครงการโบ๊ทอเวนิว แห่งแรก มูลค่ากว่า 1,200 ล้าน ภายในพื้นที่ ต.เชิงทะเล อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของ Developer ท้องถิ่นภูเก็ตที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และได้รับการยอมรับในระดับประเทศ โดยมี นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และ มี นายบุญ ยงสกุล ประธานกรรมการ บริษัท โบ๊ทพัฒนา นายภาณุพงศ์ กริชจนรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร ลูกค้า เอเยนซี่ และ สื่อมวลชนเข้าร่วม
นายบุญ ยงสกุล ประธานกรรมการ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด กล่าวว่า บริษัทโบ๊ทพัฒนา ได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตมาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลาเกือบ 17 ปี โบ๊ทพัฒนาเติบโตควบคู่กับการพัฒนา โบ๊ทอเวนิว จากคอมมูนิตี้คุณภาพ สู่การเป็นไลฟ์สไตล์เดสติเนชันสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ระยะยาวในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และการสร้างพื้นที่ที่ผสานการอยู่อาศัย ธุรกิจ และ ไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
.
สำหรับ “The AQUA เป็นคอนโดแห่งแรกของ บริษัทโบ๊ทพัฒนา ที่ตั้งอยู่ริมขุมน้ำของโครงการโบ๊ทอเวนิว และ เป็นโครงการเดียวที่มองจากมุมใหนก็เห็น เป็นโครงการสไตล์โมเดิร์นไมอามี มีประมาณ 100 ยูนิต และที่สำคัญเป็นโครงการที่มีที่จอดรถเกือบห้อง สำหรับคนที่ซื้อ 2 – 3 ห้องจะแถมที่จอดรถให้เลย เป็นโครงการแรกที่แถมที่จอดรถให้กับลูกค้า และด้านล่างของคอนโด จะมีร้านอาหารดังๆ สปา ร้านเสริมสวย เสริมความงาม ร้านคาเฟ่ และอื่นๆไว้รองรับอย่างครบครันส่วนที่จอดรถจะอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน
สำหรับ “The AQUA ไม่ใช่เพียงแค่โครงการที่อยู่อาศัยเท่านนั้น แต่เป็นภาพสะท้อนของวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองของโบ๊ทพัฒนา ตลอดเกือบ 17 ปีที่ผ่านมา เราเติบโตเคียงคู่จังหวัดภูเก็ต ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่คุณภาพ ที่ผสานการอยู่อาศัย ไลฟ์สไตล์ และธรรมชาติไว้ด้วยกันอย่างสมดุล และตั้งใจจะทำให้ดีที่สุด โดยมีมูลค่าโครงการอยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาท สร้างบนพื้นที่ 2 ไร่ ราคาเริ่มต้นที่ 8 ล้าน จนถึง 20 กว่าล้านบาท ”
อย่างไรก็ตาม สำหรับ “The AQUA” เป็นโครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่ ขณะนี้ขายไปแล้วประมาณ 97 % เหลือขายเพียง 5 ยูนิตเท่านั้น ลูกค้าใหญ่เป็นคนไทย โดยเฉพาะคนภูเก็ตมีเยอะมาก นอกจากนั้นก็มีลูกค้าจะกรุงเทพ ส่วนต่างชาติจะเป็นกลุ่มที่หลากหลายสัญชาติ มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
นายบุญ ยังกล่าวต่อไปว่า ภูเก็ตทำเลศักยภาพระดับโลก สอดรับทิศทางโบ๊ทพัฒนา ในขณะเดียวกัน ภูเก็ตยังคงเป็นทำเลการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง จากทั้งนักลงทุนชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนจากยุโรป รัสเซีย และเอเชีย ที่มองเห็นศักยภาพของภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เมืองแห่งการอยู่อาศัยระยะยาว และศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ของภูมิภาค ส่งผลให้ความต้องการโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโครงการของโบ๊ทพัฒนา และเชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์ใส่วนของแนวสูงยังคงไปได้ แต่จะเป็นในส่วนของโครงการขนาดเล็กที่มีไม่กี่ยูนิต เพราะคิดว่าคนที่มาอยู่ต่างก็ไม่อยากจะอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆ
อย่างไรก็ตามในส่วนของการลงทุนพัฒนาอสังริมทรัพย์ ในส่วนของ คอนโดมิเนียมนั้น ในส่วนของ โบ๊ทพัฒนา ยังมีอีก 2 โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ แต่เป็นโครงการที่ไม่ใหญ่มากนัก Chardonnay Naiharn by Boat Pattana ซึ่งอยู่บริเวณหาดในหาน จ.ภูเก็ต จำนวน 37 โครงการนี้ขายไปแล้ว 98 % ยังเหลือเพียง 2 ห้อง และ อีกโครงการ คือ The Petit Tycoon ซึ่งตั้งอยู่ที่หาดสุรินทร์ โครงการนี้เป็นโครงการที่มีความหรูหรา ใหญ่ขึ้นมาหน่อย และเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยโครงการนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าปีหน้าจะเสร็จ
ด้านนายภาณุพงศ์ กริชจนรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโบ๊ทพัฒนา จำกัด กล่าวว่า ของโบ๊ทพัฒนา ประกาศจุดยืนLocalPhuketDeveloper ที่ทุกสายตาจับตามอง ซึ่ง งาน The AQUA Grand Opening จึงไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวโครงการใหม่ แต่ยังเป็นการประกาศจุดยืนของ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ในฐานะ Local Phuket Developer ที่ได้รับการจับตามองอย่างสูง พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อาทิ Sea Theatre Rawai, Boat Avenue Residence, The Petit Tycoon, Tycoon Marché รวมถึงโครงการที่อยู่อาศัยและมิกซ์ยูสอื่นๆที่กำลังจะเปิดตัวในปี 2569 ซึ่งสะท้อนพอร์ตการพัฒนาที่หลากหลายและแข็งแกร่ง ขึ้น