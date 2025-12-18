เทศบาลนครหาดใหญ่ประกาศ “ยกธงเหลือง” หลังเกิดฝนตกหนักตลอดคืน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – เทศบาลนครหาดใหญ่ประกาศยกธงเหลือง หลังเกิดฝนตกหนักตลอดคืนที่ผ่านมา พร้อมแจ้งเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
วันนี้ (18 ธ.ค.) ทางเพจเฟซบุ๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 6 เรื่อง สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีใจความว่า ตามที่เกิดฝนตกหนักในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน วัดปริมาณน้ำฝนสะสม ณ สถานีแก้มลิงคลองเรียนได้ 140 มิลลิเมตร ทำให้ระดับน้ำในคลองแม่เรียนและคลองหวะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้คาดว่าในช่วงบ่ายถึงค่ำ ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
สำหรับระดับน้ำในคลองต่างๆ ณ เวลา 12.00 น. ของวันนี้ ดังนี้
1.คลองอู่ตะเภา
- บ้านม่วงก๊อง ต่ำกว่าตลิ่ง 5.22 เมตร
- บางศาลา ต่ำกว่าตลิ่ง 5.15 เมตร
2.คลองหวะ ต่ำกว่าตลิ่ง 2.98 เมตร
3.คลองเตย ต่ำกว่าตลิ่ง 3.00 เมตร
4.แก้มลิงคลองเรียน ต่ำกว่าตลิ่ง 1.93 เมตร
5.ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา 53.82 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 94.86 ของความจุอ่างฯ)
จึงขอประกาศแจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ “ยกธงเหลือง” ในพื้นที่ถนนสามสิบเมตร ถนนศุภสารรังสรรค์ ถนนธรรมนูญวิถี ถนนประชาธิปัตย์ และซอยย่อยของถนนทั้งสามสาย รวมถึงชุมชนจันทร์วิโรจน์ ชุมชนจันทร์ประทีป ชุมชนจันทร์นิเวศน์ และชุมชนรัตนวิบูลย์
โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และติดตามข่าวสารจากเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างใกล้ชิด สามารถสอบถามข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลต่างๆ ได้ทางศูนย์วิทยุกุญชร 074-200028 สายด่วนกุญชร 074-200000 ตลอด 24 ชั่วโมง Facebook เทศบาลนครหาดใหญ่ Line : @hatyaicity เว็บไซต์ www.hatyaicity.go.th