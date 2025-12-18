xs
จากพื้นที่ว่างเปล่าสู่ “แปลงเกษตรผสมผสาน” บ่มเพาะนักเรียนบ้านท่าแลหลาสู่ความยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สตูล - จากพื้นที่ว่างเปล่าสู่ “แปลงเกษตรผสมผสาน” ขนาด 1 ไร่ ที่โรงเรียนบ้านท่าแลหลา ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล คลังอาหารกลางวันคุณภาพจากการดูแลของนักเรียนและครู พร้อมต่อยอดทักษะวิชาชีพติดตัวสู่ครัวเรือน

วันนี้ (18 ธ.ค.) ที่โรงเรียนบ้านท่าแลหลา ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่างช่วยกันพรวนดิน รดน้ำแปลงผัก และให้อาหารสัตว์ ในพื้นที่ “แปลงเกษตรผสมผสาน” ซึ่งถูกจัดสรรอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยแปลงผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ถั่วพู มะเขือ กวางตุ้ง และผักหอม พร้อมด้วยบ่อเลี้ยงปลาดุกและฟาร์มไก่ไข่ ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี โดยมี ครูกิตติศักดิ์ อาหลี ครูผู้ดูแลโครงการ คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน

ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้วิธีการทำเกษตรที่ถูกต้อง แต่ยังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนใน 3 ด้าน 1.โภชนาการที่ดี นักเรียนมีวัตถุดิบสดใหม่ ปลอดสารพิษ สำหรับประกอบอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ 2.ทักษะอาชีพ เด็กๆ ได้เรียนรู้ตั้งแต่การบริหารจัดการดินไปจนถึงการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมที่บ้านได้จริง และ 3.จิตสาธารณะ ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคถูกส่งต่อไปยังครอบครัวนักเรียน และบางส่วนยังนำไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยน้ำท่วมในชุมชน สะท้อนถึงการปลูกฝังจิตใจแห่งการเป็นผู้ให้ตั้งแต่วัยเยาว์


เด็กหญิงณัฐพร จันทร์หอม มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าแลหลา บอกว่า ตนได้รับผิดชอบดูแลแปลงผักรดน้ำต้นไม้ นอกจากนี้ก็มีดูแลบ่อปลาดุก ซึ่งก็จะมีน้อง ๆ ชั้นอื่นมาร่วมดูแลด้วย โดยผลผลิตที่ได้ก็จะนําไปทําอาหารกลางวัน ถ้าเหลือครูก็จะให้นำกลับบ้านได้ การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้ความรู้ในเรื่องของดิน ผัก และวิธีการปลูก และที่ชื่นชอบมากก็คือได้รับประทานผักและไก่ไข่ที่ดูแลเอง

นายมูฮอฟฟัล ยาหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแลหลา ยืนยันถึงความสำเร็จว่า โครงการนี้ทำให้เด็กๆ รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ และเห็นคุณค่าของอาหารที่พวกเขาปลูกเองกับมือ เราจะบรรจุพื้นที่นี้ให้เป็นหน้าต่างแห่งโอกาสในวิชาเกษตรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้ แปลงเกษตรผสมผสาน แห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด (SKL) โดยมอบงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนรวมมูลค่ากว่า 315,000 บาท ภายใต้โครงการ “SKL ความสุขปลูกได้ ปี 4” เพื่อเติมเต็มรอยยิ้มให้กับเยาวชน









