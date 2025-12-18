xs
ข่าวดี พบ “หอยมรกต” หนึ่งเดียวในโลก บนเกาะตาชัย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



พังงา -ข่าวดี พบ “หอยมรกต” หนึ่งเดียวในโลก บนเกาะตาชัย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา เพิ่มจำนวนมากขึ้น สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ผืนป่าธรรมชาติ


นับเป็นข่าวดีด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย เมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อ.คุระบุรี จ.พังงา ได้เปิดเผยภาพพร้อมรายงานการพบ “หอยมรกต” สิ่งมีชีวิตหายากหนึ่งเดียวในโลก บริเวณเกาะตาชัย มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหอยมรกต มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Amphidromus classiarius เป็นหอยทากบกที่มีสีเขียวมรกตสวยงาม โดดเด่นและหายากมาก พบเฉพาะในพื้นที่เกาะตาชัยเท่านั้น การเพิ่มขึ้นของประชากรหอยมรกตในครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ


เจ้าหน้าที่ระบุว่า การพบหอยมรกตในจำนวนมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ผืนป่ามีความสมบูรณ์ และการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันยังคงเดินหน้ามาตรการอนุรักษ์และเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และคงไว้ซึ่งความมหัศจรรย์ของเกาะตาชัย ให้เป็นสมบัติทางธรรมชาติที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยและของโลกต่อไป


สำหรับ หอยมรกต เป็นหอยทากบกชนิดหายาก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Amphidromus classiarius จัดอยู่ในสกุล Amphidromus ซึ่งเป็นกลุ่มหอยที่มีสีสันสวยงามและพบเฉพาะในพื้นที่ป่าดิบชื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หอยมรกต ถือเป็นสิ่งมีชีวิต เฉพาะถิ่น (Endemic species) ที่พบเพียงแห่งเดียวในโลก คือ เกาะตาชัย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ชื่อ “หอยมรกต” ได้รับ พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามลักษณะเปลือกสีเขียวสวยงามเหมือนมรกต อีกทั้งเพื่อเน้นคุณค่าและความโดดเด่นของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ในธรรมชาติ


นักวิชาการเชื่อว่า หอยมรกตมีวิวัฒนาการและปรับตัวอยู่บนเกาะตาชัยมาเป็นเวลานาน สภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะ แยกตัวจากแผ่นดินใหญ่ ประกอบกับป่าที่มีความชื้นสูง อุณหภูมิเหมาะสม และมีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ ทำให้หอยชนิดนี้สามารถดำรงเผ่าพันธุ์และพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาได้



