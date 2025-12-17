นายอำเภอเบตง ปล่อยแถวกวาดล้าง ห้วงก่อนคริสต์มาส และปีใหม่ 69

ยะลา - นายอำเภอเบตง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เฝ้าระวังจุดเสี่ยง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงวันคริสต์มาสและเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
วันนี้ (17 ธ.ค.) ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรเบตง จ.ยะลา นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง เป็นประธานปล่อยแถว กำลัง ตำรวจ ทหาร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และเครือข่าย ภาคประชาชนกว่า 150 นาย ออกระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงก่อนวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยมี พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ดูดิง ผกก.สภ.เบตง พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ขุนบันเทิง รอง ผกก.สส. สภ.เบตง พ.ต.ท.กฤตกรอิชณน์ คงขำ สว.ด่าน ตม.เบตง และผู้แทนเทศบาลเมืองเบตง เข้าร่วม
นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า การปล่อยแถวกวาดล้างห้วงก่อนคริสต์มาส และปีใหม่ ได้ระดมสรรพกำลังทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรม และทำให้พื้นที่ปลอดภัย ในห้วงวันที่ 17-25 ธันวาคม 2568 เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อเป็นการมอบของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ด้าน พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ขุนบันเทิง รอง ผกก.สส. สภ.เบตง กล่าวว่า โดยมีการกำหนดเป้าหมาย ในการปฏิบัติโดยการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดปและชุดลาดตระเวนตามเส้นทาง ชุดติดตามค้นหา สิ่งผิดกฎหมาย วัตถุระเบิด อาวุธปืน และอื่นๆ ซึ่งในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 เป็นวันคริสต์มาส และอยู่ในช่วงวันหยุดยาว ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2568 - 4 มกราคม 2569 รวม 9 วัน ทำให้มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการเฝ้าระวังป้องกันพื้นที่จุดเสี่ยง โดยทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ผนึกกำลังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยอย่างเข้มข้นตลอดช่วงเทศกาล ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน