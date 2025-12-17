สาทิตย์เผย ปชป.เตรียมเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.เขตทั้งประเทศใน 2-3 วันนี้

ตรัง - “สาทิตย์ วงศ์หนองเตย” คาดในอีก 2-3 วันนี้ จะสามารถประกาศเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.เขตได้พร้อมกันทั่วประเทศ รวมทั้งที่ จ.ตรัง ซึ่งมีผู้สนใจเสนอชื่อเข้ามาล้นหลาม ย้ำสร้างคนรุ่นใหม่ที่เหมาะสมที่สุด
วันนี้ (17 ธ.ค.) นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีต ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ หลายสมัย กล่าวว่า ขณะนี้กระบวนการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคในระบบเขตใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าจะประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศ รวมทั้งในส่วนของจังหวัดตรัง ในอีก 2-3 วันนี้ ซึ่งการสรรหามีขั้นตอนการดำเนินการที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร นับตั้งแต่การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป การตรวจสอบประวัติ การสืบหาข้อมูล การทำไพมารี่โหวต ก่อนนำรายชื่อทั้งหมดให้รองหัวหน้าพรรคประจำภาค และคณะกรรมการสรรหา พิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย แล้วประกาศรายชื่อออกมา เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด ที่ดีที่สุด และน่าเชื่อถือที่สุด
ทั้งนี้ เฉพาะจังหวัดตรัง ใน 4 เขต เขต 1 มีผู้สนใจเสนอชื่อเข้ามามากที่สุดเกือบ 10 คน เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ใจกลางเมือง ส่วนเขต 2 ที่ตนเคยเป็น ส.ส. มีผู้เสนอชื่อเข้ามา 7 คน เขต 3 มีผู้เสนอชื่อเข้ามา 6 คน และเขต 4 มีผู้เสนอชื่อเข้ามาน้อยที่สุดคือ 3 คน เนื่องจากเขตนี้ ส.ส.เดิมคือ นายกาญจน์ ตั้งปอง ได้รับอภิสิทธิ์ลงสมัครต่อ ซึ่งแม้เที่ยวนี้จะมีผู้คนให้ความสนใจเสนอชื่อกันเข้ามามาก แต่พรรคก็ไม่หนักใจอะไร เพราะมีการคัดสรรไปตามหลักการที่เน้นสร้างคนรุ่นใหม่ มีโปรไฟล์ หรือแนวความคิดที่ดี และพร้อมจะสานต่อการทำงานของพรรค ตามนโยบายของพรรค และหัวหน้าพรรคคนใหม่ เพื่อทดแทนคนรุ่นเก่าที่ย้ายออกไปหลายคน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้
นายสาทิตย์ ยอมรับว่า แม้กระแสความนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ยุคใหม่ ภายใต้การนำของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคคนใหม่ จะสูงขึ้น เพียงแต่กระแสนี้จะส่งผลต่อไปถึงการเลือกตั้ง ส.ส.ในระบบเขตได้มากน้อยแค่ไหน ท่ามกลางการแข่งขันทางการเมืองที่มีทั้งการซื้อเสียง และมีการใช้อิทธิพลต่างๆ มากขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของพรรคที่จะต้องชี้ให้พี่น้องประชาชนเห็นว่า หากเราเลือกคนสีเทาๆ เข้าไป ก็จะทำให้เกิดการเมืองที่ไม่โปร่งใส และเกิดกลุ่มคนที่กระทำผิดกฎหมายอยู่ในรัฐบาลนั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้