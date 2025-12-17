สร้างเสร็จแล้ว !! “Moon Calendar” “ปฏิทินพระจันทร์” ประติมากรรมร่วมสมัย ผสานศิลปะ–อารยธรรม–วิทยาศาสตร์ ตั้ง ณ แหลมพรหมเทพ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สร้างเสร็จแล้ว !! “Moon Calendar” “ปฏิทินพระจันทร์” ประติมากรรมร่วมสมัย ผสานศิลปะ–อารยธรรม–วิทยาศาสตร์ ณ แหลมพรหมเทพ ผลงานศิลปินชื่อดัง โนแลน ออสวอลด์ เดนนิส ชาวแอฟริกาใต้ หนึ่งในผลงาน Thailand Biennale
วันนี้ (17 ธันวาคม 2568) นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ พร้อมด้วยผศ.ลูกปลิว จันทร์พุดซา, ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองดี,อาจารย์ สัมฤทธิ์ เพชรคง, นายบุญสรวง ถนอมวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นางพรรณี รักนาย หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ ,ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสื่อมวลชน ร่วมกันรับมอบ ผลงานประติมากรรม Moon Calendar ของศิลปินชาวแอฟริกาใต้ “โนแลน ออสวอลด์ เดนนิส” (Nolan Oswald Dennis) ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณ แหลมพรหมเทพ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานศิลปะสำคัญของเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Phuket 2025
โดยผลงาน Moon Calendar เป็นประติมากรรมร่วมสมัย ผสานศิลปะ–อารยธรรม–วิทยาศาสตร์ เปรียบเสมือน “หน้าปัดดวงจันทร์ นาฬิกาพระจันทร์ และ ปฏิทินพระจันทร์” ตั้งอยู่บริเวณ แหลมพรหมเทพ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อแสงจันทร์ส่องลงบนผลงาน จะเกิดเงาและมุมมองเฉพาะตัวที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ โดยโนแลน ออสวอลด์ เดนนิส ตั้งใจให้ผู้ชม “ใช้เวลาอยู่กับมัน อยู่กับทะเล และสัมผัสความสัมพันธ์ของเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน” พร้อมสรุปหัวใจของผลงานด้วยสามคำสำคัญคือ “night, time, and wonder” (ยามค่ำคืน เวลา และความมหัศจรรย์)
ทั้งนี้ประติมากรรม มีลักษณะเป็น เหล็กเคลือบผงสี ขนาด 300 x 300 x 300 เซนติเมตร ผลงานนี้สร้างขึ้นใหม่สำหรับไทยแลนด์เบียนนาเล่ ภูเก็ต โดยผู้ชมสามารถอ่านคำอธิบายของประติมากรรมได้โดยมีใจความสำคัญว่า "อิซินยังกา มาจากภาษาชูลูที่หมายถึง "ดวงจันทร์" "เดือน" และ "ผู้เยียวยา" ประติมากรรมจัดวางชิ้นนี้ทำงานกับเวลาตามจันทรคติโดยใช้เงาที่เกิดจากตำแหน่งของผลงาน การหมุนของโลก และตำแหน่งดวงจันทร์เป็นตัวชี้วัด การสังเกตความคลาดเคลื่อนของความสัมพันธ์บนท้องฟ้าเผยให้เห็นจังหวะเวลาที่ท้าทาย ระบบปฏิทินสุริยคติ ซึ่งเป็นผลผลิตจากการแบ่งอำนาจในยุคล่าอาณานิดม ในฐานะ "นาฬิกาจันทรคติ" อีชินยังกา ต้องการฟื้นองค์ความรู้ดาราศาสตร์ที่เคยถูกผูกขาดโดยอำนาจส่วนกลางให้กลับมาผูกโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งสะท้อนคำของซูกูมา มคีเซ นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ชาวแอฟริกาใต้ที่กล่าวไว้ว่า ไม่ว่า มองจุดใดบนท้องฟ้า จุดนั้นย่อมเป็นศูนย์กลางเสมอ"
สำหรับโนแลน ออสวอลด์ เดนนิส เกิด พ.ศ. 2531 ที่ลูซากา เป็นศิลปินร่วมสมัยที่พำนักอยู่ในเมืองโยฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ผลงานของเขามุ่งสำรวจ “สภาวะทางกายภาพและอภิปัจจัยของกระบวนการปลดแอกอาณานิคม” โดยตั้งคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่และเวลา ผ่านการสร้างสรรค์เชิงระบบเฉพาะ เขาสำเร็จการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยวิตวอเตอร์สแรนด์ (Wits) และปริญญาโทด้านศิลปะ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT)
ขณะที่นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ กล่าวว่า "เนื่องด้วยในช่วงเวลานี้ จังหวัดภูเก็ตกำลังเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Biennale, Phuket 2025 ซึ่งถือเป็นเวทีศิลปะร่วมสมัยระดับโลก ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินจากนานาประเทศได้มาร่วมแสดงศักยภาพและแลกเปลี่ยนมุมมองทางศิลปะ ณ จังหวัดภูเก็ต และ หนึ่งในผลงานประติมากรรมถาวรอันทรงคุณค่า ที่จังหวัดได้รับจากศิลปินระดับนานาชาติ คือ ผลงานที่มีชื่อว่า Moon Calendar หรือที่สามารถเรียกได้ว่า “ปฏิทินพระจันทร์” ผลงานชิ้นนี้สร้างสรรค์โดยศิลปินโนแลน ออสวอลด์ เดนนิส ซึ่งเป็นประติมากรรมที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจอย่างยิ่ง
Moon Calendar เป็นประติมากรรมที่ผสานองค์ความรู้ทางศิลปะเข้ากับศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ โดยทำหน้าที่บอกเวลาให้กับโลกผ่านรูปแบบของงานประติมากรรมชิ้นนี้ ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน
ในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งอิงตามระบบสุริยคติ การบอกเวลาจะอาศัยแสงและเงาของดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบกับตัวประติมากรรม ทำให้เกิดเงาที่สามารถอ่านค่าเวลาได้ราวกับเป็นนาฬิกา
ขณะที่ความหมายของการเป็น “Moon Calendar” หรือปฏิทินพระจันทร์อย่างแท้จริง จะปรากฏชัดในช่วงคืนพระจันทร์เต็มดวง โดยเฉพาะในเวลาประมาณเที่ยงคืน แสงจากดวงจันทร์ที่เกิดการหักเหและผ่านการคำนวณ วิเคราะห์อย่างละเอียดโดยศิลปิน จะตกกระทบลงบนตำแหน่งที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถอ่านค่าเวลาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
การที่ประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติจากเวทีศิลปะระดับโลก และมีศิลปินจากทั่วโลกกว่า 65 ราย มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันสำคัญอย่างยิ่ง ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทุกท่าน มาร่วมชื่นชมผลงานศิลปะระดับนานาชาติ สัมผัสคุณค่าทางศิลปะ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ที่ถูกร้อยเรียงไว้อย่างงดงาม ณ งาน Thailand Biennale, Phuket 2025 "