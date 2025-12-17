มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใต้

ยะลา - มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทาน 12,600 ถุง ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันนี้ (17 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 12,600 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนผู้ประสบภัย เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยห้วงระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 - 4 ธันวาคม 2568 ในพื้นที่ว่า ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งสิ้น 46 อำเภอ 287 ตำบล 2,014 หมู่บ้าน ครอบครัวที่ได้รับความเดือนร้อนทั้งสิ้น 747,917 ครัวเรือน จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 2,052,860 คน มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 168 คน
การปฏิบัติการเผชิญเหตุเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะหน่วยสนับสนุนจังหวัดเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า โดยให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด ได้ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมไปถึงการระดมทรัพยากรในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียง ให้ความช่วยเหลือประชาชน แจกจ่ายถุงยังชีพ จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เร่งรัดการระบายน้ำออกจากพื้นที่
โดยมีหน่วยงานปฏิบัติ อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 มณฑลทหารบกที่ 42 และ 46 หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 41 และ 42 กรมทหารราบที่ 151 และ 152 กองทัพเรือภาคที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจภูธรจังหวัด มูลนิธิ/สมาคมกู้ภัย ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายอื่นๆ
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคใต้ เป็นเหตุการณ์ที่บันทึกประวัติศาสตร์ถือว่ารุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่ง ซึ่งต้องขอบคุณหน่วยงานราชการในพื้นที่ เครือข่ายท้องถิ่น ภาคประชาสังคมร่วมมือกันเป็นอย่างดี ภัยพิบัติซึ่งมีความรุนแรงอย่างสูง การป้องกันแทบจะเป็นไปได้ยากมาก แต่ว่าการช่วยกันฟื้นฟูให้กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญ เพราะฉะนั้นวันนี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้จัดส่งถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อแจกจ่ายผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ไปยังพื้นที่ที่ประสบภัย
ในขณะเดียวกันช่วงที่ผ่านมา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ร่วมกับทาง ศอ.บต. ในการจัดโรงครัวพระราชทาน เพื่อผลิตอาหารวันละประมาณ 10,000 กล่อง ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปรุงอาหารโดยพี่น้องในพื้นที่ เพื่อให้มั่นใจในรสชาติและองค์ประกอบที่ถูกต้องตามหลักศาสนา ทำให้สบายใจได้ว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อทางศาสนาแต่เป็นเรื่องของการใช้มาตรฐานสุขอนามัยที่ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่ผู้คนในท้องถิ่นให้ความเชื่อถือ