ม.อ. เปิดเวทีปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ชี้ทบาท AI ต่อการจ้างงานและทักษะแห่งอนาคต

ม.อ. เปิดเวทีปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ Prof. Sir Christopher A. Pissarides ชี้บทบาท AI ต่อการจ้างงานและทักษะแห่งอนาคต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2010 Prof. Sir Christopher A. Pissarides ในหัวข้อ “Employment and Skills in the Age of AI” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการระดับโลก และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาและบุคลากรในการต่อยอดองค์ความรู้สู่การวิจัย และการพัฒนาเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่สากลต่อไป โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นักศึกษา นักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ และประชาชนทั่วไปกว่า 400 คน เข้าร่วม ณ ห้อง L1 อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า การจัดปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีโอกาสต้อนรับนักวิชาการผู้ได้รับรางวัลโนเบล ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการเรียนรู้ระดับนานาชาติ การสร้างเครือข่ายวิชาการ และการยกระดับชื่อเสียงของสถาบันในเวทีโลก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนและสังคมได้เข้าถึงองค์ความรู้จากนักวิชาการชั้นนำของโลก
“ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วยนักศึกษาจากวิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี และตรัง บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนประชาชนผู้สนใจด้านเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งล้วนสะท้อนถึงความตื่นตัวของสังคมต่อบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในโลกยุคใหม่” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าว
ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่แนวคิดแห่งอนาคตอีกต่อไป แต่เป็นความจริงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ การจ้างงาน และทักษะแรงงานในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตและนักวิจัยสามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระดับภูมิภาคและประเทศอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ หลังการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ได้กล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชม Prof. Sir Christopher A. Pissarides ว่า การบรรยายในครั้งนี้เป็นแนวทางสำคัญในการทำความเข้าใจบทบาทของปัญญาประดิษฐ์อย่างรอบด้าน และเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ แม้งานจะสิ้นสุดลง แต่ภารกิจในการเรียนรู้และปรับตัวต่อ AI เพิ่งเริ่มต้น และจะเป็นเส้นทางที่ท้าทายแต่เปี่ยมด้วยโอกาสในระยะยาว