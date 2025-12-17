ผัวโหดใช้ด้ามไม้กวาดตีเมียดับ ตร.ตามรวบตัวได้ทันควัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เหล้าเป็นเหตุ ผัวโหด ใช้ด้ามไม้กวาดตีเมีย ดับอานาถ เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกรวบตัวได้ทันควัน เผยก่อนเกิดเหต นั่งดื่มเหล้าและมีปากเสียงเกิดโมโห ใช้ไม้กวาดตีเมีย จนหมดสติ
เมื่อเวลา 12.10 น. วันนี้ (17 ธ.ค.) พ.ต.ต.ยุทธพล พรมดาว สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต ได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต ว่า มีผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกายมาเสียชีวิต ภายในห้องฉุกเฉินของรพ. หลังจากรับแจ้ง จึงเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต พ.ต.ต.กันต์ อักษรทอง สว.สส.ภูเก็ต และ พ.ต.ต.ศรันย์ ชัยวุฒิ สวป.สภ.เมืองภูเก็ต และ ชุดสืบสวนสภ.เมืองภูเก็ต
เมื่อถึงโรงพยาบาล ทราบว่าผู้เสียชีวิตชื่อ นางไก่ (นามสมมติ) อายุ 51 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ม.3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต พักอยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง ภายในซอยกิ่งแก้ว 9 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต สภาพร่างกายมีรอยฟกช้ำจำนวนมาก
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปตรวจสอบที่ห้องพักที่เกิดเหตุ นายนึก (นามสมมติ) อายุ 54 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่ ม.3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต อยู่ภายในห้องพักที่เกิดเหตุ จึงได้ควบคุมตัวเอาไว้ จากการตรวจสอบพบว่า นายนึกเป็นสามีของผู้เสียชีวิต และขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวพบว่ายังมีอาการเมาสุรา และ ตรวจบ้านที่เกิดเหตุ ภายห้องในนอนของผู้ก่อเหตุ พบไม้กวาด 1 ด้าม ซึ่งผู้ก่อเหตุอ้างว่าใช้ตีภรรยา จึงทำการยึดเป็นของกลางและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานไว้
จากการสอบถามนายนึก สามีของผู้เสียชีวิต ในเบื้องต้น ให้การว่า เมื่อคืนวันที่ 16 ธ.ค.68 ตนได้ดื่มนั่งดื่มกับนางไก่ ที่บ้านพัก จากนั้นได้มีปากเสียงกัน ตนจึงใช้ด้ามไม้กวาดตีและทำร้ายร่างกายภรรยา หลังจากนั้นตนก็เข้านอน จนกระทั่งวันที่ 17 ธ.ค.68 ช่วงเช้า เห็นว่านางไก่ มีรอยฟกช้ำ เมื่อเรียกก็ไม่ยอมตื่น จึงได้โทรแจ้งหมายเลขฉุกเฉิน 1669 ให้มารับตัวนางไก่ ไปรักษาที่โรงพยาบาล จากนั้นตนได้ออกไปทำงาน ตามปกติ และแล้วกลับมาห้องพัก จนกระทั้งตำรวจมาควบคุมตัวดังกล่าว
อย่างไรก็ตามจากการจากการสอบถาม คนข้างห้อง บอกว่า สามีและภรรยา คู่นี้ชอบดื่มสุราด้วยกัน เวลาเมาก็จะมีปากเสียงและทำร้ายร่างกายกันเป็นประจำ บางครั้งภรรยาก็จะไปวิ่งไปขอความช่วยเหลือเพื่อนข้างห้องและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง แต่ครั้งนี้คาดว่าฝ่ายชายน่าจะลงมือหนักจนทำให้ภรรยาสัยชีวิตดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำ และจะแจ้งข้อกล่าวหา ทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต่อไป