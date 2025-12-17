ประธานหอการค้าภาคใต้ชี้เศรษฐกิจใต้อาจต้องใช้เวลาถึง 1 ปีจึงจะฟื้นคืนดังเดิม

ตรัง – ประธานหอการค้าภาคใต้ เผยเศรษฐกิจภาคใต้ปี 68 โตลดลงลงเหลือแค่ 2 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ โดยเฉพาะที่ อ.หาดใหญ่ และอาจต้องใช้เวลาถึง 1 ปี กว่าที่ทุกอย่างจะฟื้นกลับมาดังเดิม
วันนี้ (17 ธ.ค.) นายสลิลโตทับเที่ยง ประธานหอการค้าภาคใต้ กล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจของภาคใต้ ในปี 2568 นี้ว่า โดยภาพรวมใกล้เคียงกับเมื่อปี 2567 อย่างไรก็ตามก่อนนี้คาดว่าสภาพเศรษฐกิจของภาคใต้ในปีนี้จะโตขึ้นถึง 3 เปอร์เซ็นต์ แต่ผลพวงจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายเดือน พ.ย. 68 ที่ผ่านมา คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจของภาคใต้ในปีนี้โตลดลงลงเหลือแค่ 2 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมากินวงกว้างถึง 9 จังหวัด นับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงไปจนถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับผลกระทบหนักที่สุด และเป็นจุดศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ ทั้งการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
สำหรับสภาพเศรษฐกิจของภาคใต้ ในปี 2569 คาดว่า ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และตอนบน อาทิ กระบี่ พังงา ภูเก็ต หรือเกาะสมุย ตัวเลขยังคงสดใส และมีแนวโน้มโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ภาคใต้ตอนกลางและตอนล่าง ซึ่งเพิ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรง โดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่ คงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 9 เดือน ถึง 1 ปี กว่าที่ทุกอย่างจะฟื้นกลับมาดังเดิม ซึ่งขึ้นอยู่กับมาตรการจากภาครัฐและสถาบันการเงินว่าจะเข้าไปช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหน ขณะเดียวกันชาวใต้ในจังหวัดอื่น ๆ ข้างเคียง เช่น ตรัง ซึ่งแม้จะประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมไม่รุนแรง แต่หลายคนก็มีบ้าน หรือมีธุรกิจ อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ ทำให้คนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบเช่นกัน
ทั้งนี้ เฉพาะจังหวัดตรัง เศรษฐกิจโดยรวมในปี 2568 มีสภาพทรงๆ ไม่มีอะไรใหม่ๆ ไม่เห็นงบการลงทุนที่ชัดเจน นอกจากการเปิดใช้ท่าอากาศยานนานาชาติตรัง ตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพราะจำนวนเที่ยวบินยังปกติ เพียงแต่จำนวนผู้โดยสารค่อนข้างดี และมีเกณฑ์อัตราค่าโดยสารสูงกว่าจังหวัดอื่น รวมทั้งมีที่พักเปิดใหม่แต่เป็นขนาดเล็ก ส่วนเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2569 ของจังหวัดตรัง คาดว่ายังไม่ต่างจากปี 2568 มากนัก แต่มีแนวโน้มที่ดีจากการพยายามขับเคลื่อนให้มีการเพิ่มเที่ยวบินไปยังจังหวัดต่างๆ รวมทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิ นอกจากนั้นก็อาจจะมีนักลงทุนสนใจย้ายมายังจังหวัดตรัง เนื่องจากมีทำเลดี มีความพร้อมหลายด้าน และมีน้ำท่วมไม่รุนแรง
ขณะเดียวกัน ทางหอการค้ายังผลักดันให้มีการก่อสร้างถนนเชื่อมตรัง-สตูล เป็น 4 ช่องจราจรทั้งหมด ผลักดันให้มีการสร้างคลองลัดแม่น้ำตรัง ที่บริเวณท่าแก้มดำ อำเภอกันตัง ซึ่งเป็นจุดระบายน้ำลงสู่ทะเลอันดามัน ผลักดันมีการขุดลอกร่องน้ำตรัง เส้นทางที่มายังท่าเรือกันตัง เพื่อให้การขนส่งสะดวกขึ้น เพราะไม่ได้มีการดำเนินการมา 4-5 ปีแล้ว แม้จะมีการจัดสรรงบประมาณลงมา แต่ก็ไม่ได้ขุดลอก เนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วย หวั่นผลกระทบต่อการนำตะกอนไปทิ้ง ส่วนด้านการเกษตรของภาคใต้ และจังหวัดตรัง โดยภาพรวมก็ยังทรงๆ ทั้งยางพารา และปาล์มน้ำมัน แต่ฝนที่ตกชุกในปีนี้ อาจทำให้ผลผลิตจากปาล์มน้ำมันมีปริมาณสูงขึ้น