เบตงเร่งประดับไฟอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เพื่อรำลึกสมเด็จพระพันปีหลวงและต้อนรับวันปีใหม่

วันนี้ (17 ธ.ค.) ที่อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ในเขตเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่จัดระเบียบถนน และได้เร่งติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอุโมงค์ด้วยไฟสีฟ้า เพื่อเป็นการเตรียมต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้
นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เปิดเผยว่า ทางเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมที่เมืองเบตงแห่งนี้ ซึ่งเราคาดว่าปีใหม่นี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางเทศบาลเมืองเบตงได้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นทางต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเบตง เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย ความสะอาด และทำเมืองให้มีสีสันในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โดยขณะนี้เทศบาลเมืองเบตงได้ประดับไฟภายในอุโมงค์เบตงซึ่งเป็นไฟสีฟ้า เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวง ซึ่งในงานจะมีการจัดงานเคานต์ดาวน์ที่บริเวนสวนน้ำ เทศบาลเมืองเบตง พร้อมประดับประดาไปด้วยไฟหลากหลายสี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่เดินทางเข้ามาเที่ยวชมงานเทศกาลปีใหม่ที่ทางเทศบาลเมืองเบตงจัดขึ้น ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป