ด่วน! เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงตำรวจ สภ.จะแนะ บาดเจ็บ 1 ราย

นราธิวาส - คนร้ายก่อเหตุลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จะแนะ บาดเจ็บ 1 ราย บริเวณบ้านเมาะตะโก๊ะ หมู่ 4 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ตรวจพบปลอกกระสุนสงครามกว่า 40 ปลอก
วันนี้ (17 ธ.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. บริเวณบ้านเมาะตะโก๊ะ หมู่ 4 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ ทราบชื่อผู้บาดเจ็บ คือ ด.ต.อัสรี อ่ำเซาะ อายุ 39 ปี หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะ เพื่อทำการรักษาเป็นการด่วน เบื้องต้นพบกระสุนเข้าหน้าอกใต้ราวนมซ้าย
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบปลอกกระสุนสงคราม จำนวน 41 ปลอก ตกอยู่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน และเร่งติดตามไล่ล่าคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นการถูกลอบยิงเป็นรอบที่ 2 ของปีนี้ หลังจากเกิดเหตุครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 68 ที่ผ่านมา