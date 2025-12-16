รองผู้ว่าฯปัตตานีเรียกประชุมเร่งแก้ปัญหาตะกอนทรายทับถมปิดปากร่องน้ำปะนาเระ

ปัตตานี - รองผู้ว่าฯปัตตานีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมแก้ไขปัญหาตะกอนทรายทับถมปิดบริเวณปากร่องน้ำปะนาเระ เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนที่ไม่สามารถนำเรือเข้าออกพื้นที่ได้
วันนี้ (16 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไชยพร นิยมแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาตะกอนทรายทับถมปิดบริเวณปากร่องน้ำปะน้ำปะนาเระ เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ มี หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชมรมประมงพื้นที่บ้าน ตำบลปะนาเระ นายกเทศบาลตำบลปะนาเระ ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ประมงจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
นายไชยพร นิยมแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่าจากเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน ของอำเภอปะนาเระ มีตะกอนทรายทับถมปิดบริเวณปากร่องน้ำปะนาเระโดยเฉพาะในช่วงมรสุม ส่งผลให้พี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพทางประมงไม่สามารถนำเรือออกจากฝังได้ และเรือที่ออกไปก็ไม่สามารถกลับมาจอดที่ฝั่งได้ เพราะร่องน้ำปิดเนื่องจากตะกอนทราย จังหวัดปัตตานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวเพิ่มอีกว่า ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา 2 แนวทาง แนวทางที่ 1. เป็นการแก้ปัญหาระยะยาว คือการจัดทำโครงสร้างแข็งป้องกันคลื่นที่มากระทบกับชายฝั่งบริเวณปากอ่าว โดยมอบหายให้ทางเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดปัตตานีเป็นเจ้าภาพในการศึกษา รวมถึงระเบียบข้อกฎหมาย และผลกระทบต่างๆ แนวทางที่ 2. เรื่องการขุดทราย ตะกอนดินต่างๆที่ปากอ่าวออกเพื่อให้เรือสามารถเข้าออกได้ โดยวิธีการแลกเปลี่ยน คือผู้รับจ้างสามารถนำทรายไปจำหน่ายได้ โดยคิดเป็นลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งทางเทศบาลตำบลปะนาเระ เป็นเจ้าภาพในการเสนอเรื่องราวต่างๆมายังจังหวัดรวมถึงการตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเรื่องแก้ไขปัญหาตะกอนทรายทับถมปิดบริเวณปากร่องน้ำปะนาเระ เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว