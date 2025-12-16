“รองหมู” เสนอตัวลงสมัคร ส.ส.ตรัง เขต 3 อีกครั้ง

ตรัง - “รองหมู” หรือ พ.ต.ท.นัทธพงศ์ ใจสมุทร เสนอตัวลง ส.ส.ตรัง เขต 3 อีกครั้ง เผยสนใจพรรคประชาธิปัตย์มากที่สุด เพราะกระแสมาดีและตนเองก็เคยมีผลงานมาแล้วกว่า 1.4 หมื่นคะแนน ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
วันนี้ (16 ธ.ค.) พ.ต.ท.นัทธพงศ์ ใจสมุทร หรือ “รองหมู” รอง ผกก.ป.สภ.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ซึ่งเป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ เมื่อปี 2566 กล่าวว่า การเลือกตั้งที่กำลังมาถึงนี้ ตนเองสนใจที่จะลงสมัคร ส.ส.อีกครั้ง และได้ยื่นความประสงค์ไปยังหลายพรรคการเมืองแล้ว อาทิ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคไทยสร้างไทย พรรคโอกาสใหม่ โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเที่ยวนี้เขตนี้มีผู้สนใจเสนอชื่อให้พรรคพิจารณาถึง 8 คน
ทั้งนี้ เฉพาะตนเองถือว่ามีความพร้อมมากในระดับหนึ่ง เพราะได้ทำงานการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง มีฐานคะแนน มีผู้สนับสนุน มีประสบการณ์ทางการเมือง และมีผลงานในการเลือกตั้งเที่ยวที่แล้วคือ 14,866 คะแนน หากได้กระแสของพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนี้มาช่วยหนุน น่าจะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ แม้ในเขต 3 จะต้องต่อกรกับบ้านใหญ่อย่างตระกูลโล่สถาพรพิพิธ ที่ครองเก้าอี้ในเขตนี้มาอย่างยาวนานหลายสมัยแล้วก็ตาม
“แม้นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ยุคใหม่ จะต้องการเน้นนำคนหนุ่มสาว ที่มีอายุ 30-40 ปี เข้าไปทำงาน แต่คนกลุ่มนี้ก็อาจมีข้อจำกัดสำหรับการทำงานการเมือง โดยเฉพาะในเขต 3 ที่มีคู่แข่งที่แข็งแกร่งมาก และถึงแม้ผมอาจจะมีอายุมากไปนิดคือ 50 กว่าๆ แต่ก็ยังไม่ถือว่าสูงเกินไป ที่สำคัญคือ ผมมีผลงานที่จับต้องได้ อย่างน้อยก็ 14,000 กว่าคะแนน จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ถ้าได้ลงสนามจึงเชื่อว่าจะสู้คู่แข่งได้ และอาจทำได้สำเร็จด้วยซ้ำ”
ผู้สื่อข่าวจังหวัดตรังรายงานว่า จนถึงขณะนี้เฉพาะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ยังไม่มีการประกาศออกมาเลยว่าจะส่งผู้ใดลงสมัครใน 4 เขต เนื่องจากแต่ละเขตมีผู้เสนอตัวเข้าไปเป็นจำนวนมาก ยกเว้นเขต 4 ที่มี นายกาญจน์ ตั้งปอง เป็นอดีต ส.ส.สมัยล่าสุด ที่ค่อนข้างแน่นอนว่าจะได้ลงสมัครในเขตนี้ต่อไป เพราะมีทั้งคุณสมบัติ ผลงาน ความพร้อม และความตั้งใจ ที่ดีกว่าคนอื่นๆ อย่างชัดเจน