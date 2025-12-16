สัสดีจังหวัดตรังเผยยอดสมัครทหารออนไลน์พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ตรัง - สัสดีจังหวัดตรังเผยปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ทำยอดสมัครทหารเกณฑ์ออนไลน์พุ่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เฉพาะในเขตรับผิดชอบ มทบ.43 พบหลายหน่วยสมัครเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ สะท้อนเยาวชนไทยเลือดรักชาติ
วันนี้ (16 ธ.ค.) ที่สำนักงานสัสดีจังหวัดตรัง พ.อ.โกศล พุทรา สัสดีจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า หลังจากกองทัพบกได้เปิดรับสมัครทหารเกณฑ์ออนไลน์ หรือโครงการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 - 25 มีนาคม 2569 ในส่วนของมณฑลทหารบกที่ 43 (มทบ.43) ซึ่งรับผิดชอบจังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ และบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีหน่วยรับสมัครทั้งหมด 24 หน่วย ยอดต้องการรวม 824 คน
ปรากฏว่า ผลการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 15 ธันวาคม 2568 มีผู้สมัครแล้วทั้งหมด 646 คน หรือเกือบร้อยละ 80 โดยได้ทำการคัดเลือกไปแล้ว 2 ครั้ง มีผู้ผ่านเกณฑ์ 459 คน คงเหลือยอดต้องการอีก 365 คน ซึ่งขณะนี้ในทุกวันก็ยังมีน้อง ๆ สมัครเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมี 8 หน่วย ที่สมัครเกิน 100 - 167 เปอร์เซ็นต์ เชื่อว่ากว่าจะสิ้นสุดวันรับสมัครในวันที่ 25 มีนาคม 2569 น่าจะมีน้อง ๆ สมัครเต็มจำนวน
ทั้งนี้ พบว่าในปีนี้ได้เกิดปรากฏการณ์พิเศษน้อง ๆ ให้ความสนใจสมัครทหารเกณฑ์ออนไลน์มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ หรือมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา สาเหตุมาจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นแรงจูงใจให้น้อง ๆ เกิดความรู้สึกรักชาติ อยากเป็นทหารรับใช้ชาติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องขอบคุณน้อง ๆ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครอบครัวและญาติ ที่ส่งเสริมสนับสนุนลูกหลานให้เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ เพื่อช่วยเหลือพัฒนาชาติมากขึ้น
รวมทั้งเหตุผลที่น้อง ๆ เข้าไปสังกัดหน่วยทหารแล้วจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากผู้บังคับบัญชา และกำลังพลของหน่วย มีค่าตอบแทน มีสวัสดิการ มีการสร้างโอกาสทางการศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษา หรือใครที่อยากรับราชการทหารต่อ ก็มีโควตาสอบเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ซึ่งแต่ละปีจะมีน้อง ๆ ได้รับโอกาสจำนวนมาก รวมทั้งมีโควตานักเรียนเตรียมทหาร ทำให้น้อง ๆ มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพรับราชการทหารมากขึ้น
ดังนั้น จึงขอเชิญน้อง ๆ ชายไทย อายุ 18-20 ปีบริบูรณ์ หรือ อายุ 22-29 ปี ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้ารับราชการทหารกองประจำการ สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ https://rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยทหารที่เปิดรับสมัคร ทั่วประเทศจำนวน 756 หน่วย หรือสำนักงานสัสดีอำเภอ สัสดีจังหวัดทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2569