หมดตัว! ผู้ค้าในตลาดหาดใหญ่เผยน้ำท่วมซัดสินค้าปีใหม่จมโคลน สูญเสียเกือบ 3 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดพลาซ่า 2 สุดช้ำ หมดตัวจากเหตุการณ์น้ำท่วมหนักที่หาดใหญ่ ทำสินค้าที่ตุนไว้เตรียมขายช่วงปีใหม่จมน้ำเสียหายทั้งหมดเกือบ 3 ล้านบาท เรียกร้องรัฐบาลเร่งหามาตรการช่วยเหลือหนี้สินด่วน
วันนี้ (16 ธ.ค.) จากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการในตลาดสดพลาซ่า 2 และพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องประสบกับความเสียหายอย่างหนัก หลังสินค้าที่ตุนไว้จำนวนมากเพื่อเตรียมรองรับเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงสำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ถูกน้ำท่วมทำลายจนเกือบทั้งหมด
ผู้ค้าจากตลาดหน้าหอพลาซ่ารายหนึ่งได้เปิดเผยถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น ระบุว่า ร้านค้าของตนซึ่งมีขนาดใหญ่ได้รับความเสียหายจนสินค้าแทบไม่เหลือชิ้นดี เนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงถึงเกือบ 6 เมตร ทำให้ทรัพย์สินและสินค้าที่ได้ตุนไว้สำหรับขายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งทำเงินสำคัญจากนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ต้องจมอยู่ในโคลนจนต้องทิ้งทั้งหมด นับเป็นความเสียหายครั้งใหญ่คาดมูลค่าความเสียหายสูงเกือบ 3 ล้านบาท
“เพื่อนร่วมอาชีพจำนวนมากได้เข้าร่วมโครงการ 'คุณสู้เราช่วย' แต่ยังคงถูกธนาคารปรับตัดเงินอยู่ตลอด ทำให้เงินเยียวยาที่ได้รับมานั้นช่วยได้เพียงประทังชีวิตเท่านั้น หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงจัง ก็มีความกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ทำร้ายตัวเองจำนวนมากในกลุ่มผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจนหมดสิ้นเนื้อประดาตัว” ผู้ค้ากล่าวด้วยความกังวล
ทั้งนี้ กลุ่มผู้ค้าในตลาดจึงอยากเรียกร้องขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินและสินเชื่อ ขอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยลดหย่อนหรือชะลอการยึดทรัพย์ และไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่ม ขอให้รัฐบาลเร่งประสานกับธนาคารในการจัดการกับมาตรการช่วยเหลือที่ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การช่วยเหลือสามารถเข้าถึงและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริงและทันต่อสถานการณ์