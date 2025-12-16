แบงก์ชาติออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมใหญ่ในสงขลา

แบงก์ชาติออกมาตรการเพิ่มเติม ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลา (เขตพื้นที่สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4))
สำหรับลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์ พักชำระหนี้ – ไม่คิดดอกเบี้ยในช่วงพักหนี้ – ไม่กระทบเครดิตบูโร เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ครอบคลุมลูกหนี้ ดังต่อไปนี้
1. สินเชื่อธุรกิจ SMEs วงเงินรวม ไม่เกิน 3 ล้านบาท
2. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย/บ้านแลกเงิน วงเงินรวม ไม่เกิน 3 ล้านบาท
3. สินเชื่อเช่าซื้อ/จำนำทะเบียนรถยนต์ วงเงินรวม ไม่เกิน 8 แสนบาท
4. สินเชื่อเช่าซื้อ/จำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ วงเงินรวม ไม่เกิน 5 หมื่นบาท
5. สินเชื่อบัตรเครดิต วงเงินรวม ไม่เกิน 1 แสนบาท
6. สินเชื่อส่วนบุคคล/ส่วนบุคคลดิจิทัล วงเงินรวม ไม่เกิน 1 แสนบาท
หมายเหตุ : วงเงิน หมายถึง วงเงิน ณ วันทำสัญญา ต่อกลุ่มธุรกิจการเงิน
ติดต่อเจ้าหนี้ภายใน 31 มกราคม 2569
- ยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่
- แสดงหลักฐานความเสียหาย
อ่านเพิ่มเติม https://www.bot.or.th/th/news-and-media/news/news-20251215-2.html
สอบถามข้อมูลที่สถาบันการเงินเจ้าหนี้ หรือติดต่อสายด่วนแบงก์ชาติ โทร 1213