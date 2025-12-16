จุดชมวิว-มุมสุดว้าว “หาดไม้ขาว” กลับมาให้ถ่ายภาพเชลฟี่กับเครื่องบินสวยๆ อีกครั้ง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จุดชมวิว-มุมสุดว้าว เซลฟี่กับเครื่องบิน ที่ “หาดไม้ขาว” ภูเก็ต กลับมาให้เก็บภาพสวยๆคู่กับเครื่องบินที่กำลังแลนดิ้งอีกครั้ง ในช่วงเดือน ธ.ค. -พ.ค. ของทุกปี
ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้ว ภาพเครื่องบินขนาดมหึมา ลอยบนฟ้าอยู่เหนือศีรษะ แค่นิดเดียว ราวกับถ่ายเซลฟี่ได้ กำลังกลับมาให้เห็นอีกครั้ง ที่หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต ในช่วงเดือน ธ.ค. - พ.ค. ของทุกปี เป็นช่วงที่คนชอบดูเครื่องบิน ต้องไม่พลาด เพราะช่วงนี้ เป็นช่วงที่เครื่องบิน ที่บินมาลงสนามบินภูเก็ต เค้าจะแลนด์ดิ้ง ฝั่งหาดไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต “ ตลอดทั้งวัน ใครที่แพลนจะมาถ่ายรูปกับเครื่องบินช่วงนี้มาได้เลย เครื่องบินแต่ละลำ เกือบใช้มือเอื้อมเกือบถึงกันกันเลยที่เดียว รับรองได้ถ่ายภาพเครื่องบินแบบสวยๆแน่นอน
ซึ่งเป็นภาพเหล่านี้ เป็นภาพ ที่ช่วยเสริมด้วยบรรยากาศของหาดทรายขาวและผืนน้ำทะเลกว้างใหญ่ ได้อย่างลงตัว ส่งผลให้ “หาดไม้ขาว” จังหวัดภูเก็ต กลายเป็นชายหาดท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนไม่เคยขาด และทำให้ชายหาดไม้ขาวเป็นชายหาดที่โด่งดัง เป็นจุดเช็คอินที่หลายคนปักหมุดไว้ เพราะเป็นชายหาดที่สามารถถ่ายรูปคู่กับเครื่องบินได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ทำให้สามารถเห็นภาพเครื่องบินที่ลอยอยูบนฟ้าอยู่ไกลลิบๆ บินตรงมาจากผืนทะเลไกลสุดสายตา แล้วค่อยๆเคลื่อนเข้ามาให้เห็นได้อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งราวกับว่าอยู่เหนือศีระษะไปไม่กี่เมตร
สำหรับ “หาดไม้ขาว” อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เป็นชายหาดที่ยาวที่สุดของจังหวัดภูเก็ต แนวหาดต่อจากหาดในยาง ผ่านสนามบินภูเก็ต เรื่อยมาจนจรดหาดทรายแก้วติดต่อกันตลอดแนว นักท่องเที่ยวไม่นิยมเล่นน้ำบริเวณนี้ เนื่องจากพื้นทะเลค่อนข้างลึกและลาดชัน แม้จะเล่นน้ำไม่ได้ แต่ชายหาดแห่งนี้ ก็ยังเป็นชายหาดที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวมานั่งเล่น ปิกนิก นอนอาบแดด หรือพักผ่อนหย่อนใจบริเวณริมหาด รอชมเครื่องบินที่บินลงเกือบตลอดเวลา
การเดินทางไปยังจุดชมวิวเครื่องบินที่หาดไม่ขาว ต้องขับรถเข้าทางวัดไม้ขาว จนไปเจอจุดจอดรถซึ่งอยู่บริเวณศาลเจ้าในพื้นที่ หลังจากนั้น หากไม่รีบร้อน อยากเดินออกกำลัง สามารถเดินเล่นไปตามแนวชายหาด หรือแนวถนนระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร หรือจะเลือกประหยัดแรง - ประหยัดเวลา ด้วยการใช้บริการรถสามล้อพ่วงของชาวบ้านในท้องถิ่น โดยมีค่าบริการเที่ยวละ 20 บาทต่อคน นำไปสู่จุดหมายใกล้บริเวณจุดชมเครื่องบินในเวลาไม่ถึง 5 นาที (มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง มีให้บริการ 7.00 - 18.00 น. โดยประมาณ)
ข้อแนะนำ
- เพื่อไม่ให้เสียเที่ยว โหลดแอป Flightradar และค้นหา Phuket เพื่อตรวจสอบเที่ยวบินในแต่ละช่วงเวลา โดยปกติแล้ว เครื่องบินจะแลนดิ้งฝั่งชายหาดในช่วงเดือนธันวาคม-พฤษภาคม หรือใครมาช่วงเดือนพฤศจิกายน ก็ให้มาในช่วงเช้า
- เตรียมครีมกันแดดไว้ให้พร้อม เพราะแดดริมทะเลภูเก็ตนั้นแรงเอาเรื่อง
- ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการถ่ายภาพ แนะนำเป็นช่วงเช้า ตั้งแต่ 7.00-9.00 น. เนื่องจากอากาศไม่ร้อนมาก และมีเครื่องบินลงถี่แทบจะทุก 5-10 นาที หากเป็นวันที่ทัศนวิสัยดี ฟ้าเปิดปลอดโปร่งจะได้ภาพสีฟ้าสวยงามกับเครื่องบิน อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวหลายคนก็นิยมมาในช่วงเย็น
- ห้ามใช้อุปกรณ์โดรน ห้ามใช้แฟลชในการถ่ายรูป ห้ามโยนหรือปาสิ่งของใส่เครื่องบิน มีโทษหนักถึงขั้นจำคุก