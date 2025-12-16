วุฒิสภา จัดกิจกรรม “ไทยช่วยไทย” ครั้งที่ 9 จำหน่ายสินค้าเกษตร ช่วยอุดหนุนเกษตรกรไทย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ บริเวณสระมรกต ชั้น 1 อาคารรัฐสภา วุฒิสภาจัดกิจกรรม “ไทยช่วยไทย” ครั้งที่ 9 จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร เพื่อช่วยอุดหนุนสินค้าของเกษตรกรไทย โดยมีสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยนางปัณณิตา สท้านไตรภพ เลขาธิการวุฒิสภา ได้เยี่ยมชมบูธ พร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจและอุดหนุนสินค้าที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายอีกด้วย
สำหรับกิจกรรม “ไทยช่วยไทย” ครั้งที่ 9 ได้นำสินค้าของเกษตรกรจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จำกัด และเครือข่ายจากจังหวัดระนอง ชุมพร เชียงใหม่ และเพชรบูรณ์ อาทิ ส้มสายน้ำผึ้ง ผลไม้อบแห้ง ข้าวสารหอมมะลิ ข้าวเพื่อสุขภาพ ผ้าไหม ผ้าขาวม้า และสินค้าอุปโภค-บริโภคอื่น ๆ อีกหลายชนิดมาจำหน่าย นอกจากนี้ ยังมีบริการรับจัดกระเช้าของชำร่วยปีใหม่ให้กับสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร และบุคลากรในรัฐสภาอีกด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ บริเวณสระมรกต อาคารรัฐสภา