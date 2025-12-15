ปักธงแดง! ทต.แว้ง จ.นราธิวาสยังคงแจ้งเตือนแม้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว

นราธิวาส - ทต.แว้ง ปักธงแดงแจ้งเตือนเฝ้าระวังต่อเนื่องแม้น้ำเริ่มลดลงแล้ว ย้ำชาวบ้านริมคลอง แว้ง-บูเก๊ะยารง ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดจนถึง 17 ธ.ค.68
(15 ธ.ค.68) นายพิเชฐ บุญลึก ปลัดเทศบาลตำบลแว้ง จ.นราธิวาส กล่าวว่า สืบเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 14 ธ.ค.68 ทางเทศบาลตำบลแว้งจำเป็นต้องปักธงแดง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำ ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน
นายพิเชฐ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ล่าสุดในเช้าวันนี้ (15 ธ.ค.68) แม้ระดับน้ำจะเริ่มปรับลดลงบ้างแล้ว แต่เทศบาลยังคงตรึงการแจ้งเตือนไว้ที่ระดับธงแดง ต่อไป ยังไม่มีการปรับลดระดับ เนื่องจากมีความกังวลว่าฝนที่ตกต่อเนื่องมาตลอดทั้งคืน อาจส่งผลให้ปริมาณน้ำกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากตลอดทั้งวันนี้ระดับน้ำยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีมวลน้ำก้อนใหม่ไหลมาสมทบ คาดว่าในช่วงบ่ายจะปรับลดระดับการแจ้งเตือนเป็นธงเหลืองได้
พร้อมกันนี้ได้ระบุว่า ในช่วงการเฝ้าระวังระหว่างวันที่ 14 – 17 ธ.ค. ตามประกาศของจังหวัดนราธิวาส ทางเทศบาลตำบลแว้งไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งผ่านทางเพจออนไลน์ เว็บไซต์ ไลน์กลุ่มชุมชน และเสียงตามสาย นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์กู้ภัยไว้อย่างเต็มกำลัง เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งนี้ เทศบาลขอฝากเตือนไปยังประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง บริเวณ ริมคลองแว้ง และคลองบูเก๊ะยารง ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ป้องกันภัย เทศบาลตำบลแว้ง โทร 073-659-199 ตลอด 24 ชั่วโมง