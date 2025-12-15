“บ่าววี” ยันไม่ลงสมัคร ส.ส.ตรัง แต่อนาคตหากพร้อมก็สนใจ

ตรัง - “บ่าววี” นักร้องชื่อดังชาวใต้ ยันไม่ลงสมัคร ส.ส.ตรัง แม้จะมีกระแสออกมาสนับสนุน เผยยังสนุกกับการร้องเพลง แต่ในอนาคตยังไม่ปิดกั้น หากเมื่อใดพร้อม และเจอพรรคที่ถูกใจ ก็คงได้ลงไปรับใช้
วันนี้ (15 ธ.ค.) “บ่าววี” หรือ ร.อ.ท.วีรยุทธิ์ นานช้า ศิลปินนักร้องชื่อดังชาวจังหวัดตรัง กล่าวถึงกระแสข่าวเรียกร้องให้ตนลงสมัคร ส.ส.ในการเลือกตั้งที่กำลังมาถึง โดยเฉพาะในพื้นที่เขต 3 บ้านเกิด ว่า ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชน รวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตนนับถือ ซึ่งอยากจะให้ตนลงเล่นการเมือง เพียงแต่ตนเองคิดว่ายังไม่พร้อม เพราะยังต้องใช้เวลาในการร้องเพลง เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้คนทั่วประเทศ รวมทั้งยังไม่มีพรรคการเมืองในดวงใจที่คิดว่า จะทำการเมืองแบบสร้างสรรค์ หรือเข้าไปเพื่อหวังสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากกว่าตัวเอง
ทั้งนี้ นับตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้ว เมื่อปี 2566 ก็เคยมีกระแสข่าวเช่นนี้ออกมาเช่นกัน เนื่องจากคงเห็นว่าตนเองเป็นคนของสังคม ชอบช่วยเหลือสังคม และมีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง จึงเกิดการพยายามทาบทาม หรือนำเสนอให้ตนเองลงสมัคร ส.ส. เพื่อหวังให้เข้าไปช่วยผลักดัน หรือพัฒนาด้านต่างๆ ในพื้นที่ เพียงแต่การเมืองในความเป็นจริงอาจไม่ได้ง่าย หรือดูดีเช่นนั้น และอาจไม่สามารถทำอะไรอย่างที่พี่น้องประชาชนต้องการได้ ส่วนในอนาคตจะลงเล่นการเมืองหรือไม่ ก็ยังไม่ได้ปฎิเสธ ต้องรอดูสถานการณ์ในอนาคตต่อไป แล้วค่อยมาตัดสินใจอีกครั้ง
“ส่วนตัวผมก็ชอบการเมือง เพราะเรียนจบทางด้านการเมือง การปกครองมา และเข้าใจในกระแสเรียกร้องจากชาวบ้าน เพราะคงเห็นบทบาทหลายอย่างที่ผ่านมา ที่ผมลงลุยทำเพื่อสังคมอย่างแท้จริง โดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน รวมทั้งไม่ได้ทำเพื่อวางรากฐานใดทางการเมือง จึงสนับสนุนให้ผมได้มีโอกาสก้าวขึ้นไปเป็นผู้แทน เผื่อว่าจะช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่บ้านเกิด หรือในพื้นที่ที่ต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่งตรงนี้ผมขอขอบคุณมากๆ ในความหวังดี เพียงแต่ตอนนี้ยังสนุกกับการร้องเพลง แต่คิดว่าหากเมื่อใดพร้อม และเจอพรรคที่ถูกใจ ก็คงได้ลงไปรับใช้” บ่าววี กล่าว