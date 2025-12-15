จับต่อเนื่อง คนต่างด้าวเปิดให้บริการโรงแรมเถื่อน บนเกาะพะงัน

สุราษฎร์ธานี - ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ร่วม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ฝ่ายปกครองเกาะพะงัน เพิ่มความเข้มเปิดปฎิบัติการกวาดล้าง ตรวจสอบธุรกิจคนต่างชาติต่อเนื่อง ล่าสุดรวบชาวต่างชาติเปิดโรงแรมไม่มีอนุญาต พร้อมรวบแรงงานต่างด้าว ทำงานผิดกฎหมาย
วันนี้ ( 15 ธันวาคม 2568) ตามนโยบายของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ สตม. สกัดกั้น ตรวจสอบ ระดมจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ในลักษณะจัดตั้งนอมินี ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งให้ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติ ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หรือ กลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุในลักษณะกลุ่มแก๊งหรือโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด
ล่าสุด ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.รวมทั้ง นายไพสิฐ ทองเจิม ปลัดอำเภอเกาะพงัน รักษาการนายอำเภอเกาะพะงัน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมตามคำสั่ง ผจว.สุราษฎร์ธานี ในด้านแก้ไขปัญหาคนต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงัน ออกตรวจสอบและกวดขันคนต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงัน ภายหลังมีการสืบสวนการประกอบธุรกิจ ของคนต่างชาติในพื้นที่ จนทราบว่ามีคนต่างชาติมาเปิดธุรกิจโรงแรมผิดกฎหมาย จำนวนหลายราย เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเกาะพะงัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ได้ร่วมกันวางแผนเข้าทำการตรวจสอบเป้าหมาย และสามารถจับกุมคนต่างชาติได้จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย MR.ARNAUD อายุ 32 ปี สัญชาติ ฝรั่งเศส MR.MG AWBA อายุ 25 สัญชาติ เมียนมา MS.LI SAUNG อายุ 22 สัญชาติ เมียนมา MR.AUNG KYAW อายุ 22 สัญชาติ เมียนมา MS.HSU LAE อายุ 21 ปี สัญชาติ เมียนมา
โดยกล่าวหาผู้ต้องหาที่ 1ในข้อกล่าวหา ร่วมกันประกอบธุรกิจโรงแรม โดยไม่ได้รับอนุญาต, เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ (งานเสมียนพนักงาน), เป็นนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ (งานเสมียนพนักงาน) และเป็นนายจ้างไม่แจ้งคนต่างด้าวเข้าทำงานให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง”
พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา ผู้ต้องหา คนที่ 2-5 ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวในข้อหาไม่แจ้งการเข้าทำงานกับนายจ้าง ภายใน 15 วัน และทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่จะทำได้ พฤติการณ์ ก่อนการจับกุมในคดีนี้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้สืบทราบว่ามีบุคคลต่างด้าวประกอบอาชีพธุรกิจโรงแรมโดยผิดกฎหมายและมีบุคคลต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมาย ขณะที่ผู้ต้องหา ทั้งหมดทำงานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง เลขที่ 52/5 หมู่ที่ 1 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี
อย่างไรก็ตามก่อนจับกุม เจ้าหน้าที่สนธิกำลังร่วมกันเข้าไปตรวจสอบ โรงแรมแห่งหนึ่งโดยได้แฝงตัวเป็นลูกค้าเข้าไปซุ่มดูอยู่ภายในสถานที่ดังกล่าว พบว่า สถานที่ดังกล่าวมีห้องพักให้เช่าเป็นรายวันจำนวนหลายหลัง มีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย ระบุเวลาให้เชคอิน 12.00 น. และ เชคเอาท์เวลา 11.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มีพนักงานคนไทยทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับ (Reception) และมีลานออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับลูกค้า
ส่วนบริเวณร้านอาหารภายใน รีสอร์ท พบว่า มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีบุคคลลักษณะเป็นบุคคลต่างด้าว ทำงานเป็นพนักงานทำอาหาร เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม และทำหน้าที่เป็นแคชเชียร์ รับเงิน-ทอนเงินลูกค้า โดยไม่มีคนไทยทำงานอยู่บริเวณร้านอาหารแต่อย่างใด และพบบุคคลลักษณะเป็นบุคคลต่างด้าว กำลังทำงานคอยควบคุมสั่งงานต่างๆ ภายในสถานที่ดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เพื่อตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว ใบอนุญาตการประกอบกิจการ และเอกสารประจำตัวคนต่างด้าวซึ่งทำงานอยู่ภายในสถานที่ดังกล่าว พบว่า สถานที่ดังกล่าวประกอบกิจการให้เช่าที่พักอาศัยรายวัน ประกอบกิจการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม, ประกอบกิจการฟิตเนส ใช้ชื่อในนามบริษัทแห่งหนึ่ง ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ เป็นผู้ดำเนินกิจการ มีกรรมการบริษัท 2 คน ได้แก่ นายอาร์โนต์ ซึ่ง อยู่ในที่เกิดเหตุ และนายบาสเตียน ไม่ปรากฎตัวในที่เกิดเหตุ
สำหรับการประกอบกิจการให้เช่าที่พักอาศัยรายวันนั้น มีจำนวน 11 หลัง ลูกค้าสามารถจองเข้าพักอาศัยได้ผ่านแพลตฟอร์ม Booking.com และ Walk-in เข้ามา โดยมีราคาค่าเช่าวันละ 2,000-4,000 บาท โดยวันนี้มีลูกค้าเข้าพักอาศัยอยู่ทั้งหมด 6 หลัง และ เป็นการให้เช่าระยะสั้นแบบรายวันทั้งหมด เมื่อขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ทางนายอาร์โนต์ ไม่สามรถนำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้
และจากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา พบว่า กำลังทำงานเป็นแคชเชียร์ รับเงิน-ทอนเงิน ลูกค้า อยู่บริเวณเคาท์เตอร์เก็บเงิน จำนวน 2 คน และอีก 2 คน กำลังทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟและล้างจานอยู่ในร้านอาหาร โดยไม่ได้แจ้งการเข้าทำงานให้ถูกต้องจึงจับกุมตัว
ด้าน พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ได้นำเรียนว่าการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านการตรวจสอบคนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ในพื้นที่เกาะพะงัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ที่สร้างภาพลักษณ์ด้านลบให้กับแหล่งท่องเที่ยวเกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี และหากท่านพบเห็นการกระทำผิดหรือมีข้อมูลการกระทำผิดของคนต่างชาติในพื้นที่ ให้แจ้งมาได้ที่ สายด่วน 1178 หรือตม.จว.สุราษฎร์ธานี ที่เวปไซด์ SURATTANI IMMIGRATION.GO.TH หรือหมายเลขโทรศัพท์ 077423440.