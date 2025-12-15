ตำรวจสนธิกำลังจับกุมพ่อค้ายาบ้าใน อ.หาดใหญ่ยึดของกลางได้ 4 แสนเม็ดมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชุดช้างศึกสองเล ตชด.437 ร่วมกับชุดตะวันสภ.หาดใหญ่ และ ตชด.43 รวบเอเย่นต์ยาบ้ารายใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ยึดยาได้กว่า 4 แสนเม็ดมูลค่ากว่า 12 ล้านบาทส่งมาทางพัสดุจาก จ.เชียงราย ใช้วิธีบรรจุไว้ในอาหารกระป๋องพบประวัติเคยถูกจับหลายครั้งทั้งคนส่งและคนรับ
วันนี้ (15 ธ.ค.) ที่ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ชุดช้างศึกสองเล ตชด.437 ร่วมกับชุดตะวัน สภ.หาดใหญ่และ ตชด.43 ซึ่งเป็นชุดปราบปรามยาเสพติด จับกุม นายพนม ชาสาธิโพธิ์ อาจุ 35 ปี หรือบอล ชาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมยาบ้ามากถึง 401,800 เม็ด มูลค่าซื้อขายในตลาดกว่า 12 ล้านบาท ซึ่งเป็นล๊อตใหญ่และรายใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่จับกุมได้ที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยถูกส่งมาทางพัสดุของบริษัทเอกชน
ไทม์ไลน์การจับกุมยาบ้าล๊อตนี้เจ้าหน้าที่ใช้เวลา 3 วันในการสืบสวนขยายผลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อจับกุมผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด
เริ่มจากเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ชุดจับกุมได้รับการประสานงานจากตำรวจ สภ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งได้จับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายหนึ่งพร้อมยาบ้า 1 แสนเม็ด ที่ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีต้นทางส่งมาจาก ต.เวียงพาคำ จ.เชียงราย และจากการสอบสวนทราบว่ามียาบ้าอีก 2 ลังที่ถูกส่งมาทางพัสดุของบริษัทเอกชน ปลายทางบ้านเลขที่ 15 ซอย3 ถนนคลองเรียน 2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยชื่อผู้รับคือ นายพนม ชาสาธิโพธิ์ โดยระบุชื่อผู้ส่งคือ น.ส.พิชญา มณีโชติ และนายธวัตชัย โกละกะ
เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบพัสดุที่ถูกส่งมาพบว่าเป็นยาบ้าจริง โดยใช้วิธีบรรจุมาในกล่องอาหารกระป๋อง เช่น น้ำพริกเผา สลัดข้าวโพดหวาน จำนวน 191 มัดกับอีก 99 ถุง จึงซ้อนแผนจับกุม โดยให้ทางบริษัทขนส่งนำพัสดุไปส่งให้แก่นายพนมตามปกติโดยนายพนมนัดมารับของบริเวณร้านสะดวกซื้อแถวถนนจันทร์วิโรจน์ ในเมืองหาดใหญ่
เมื่อนายพนมปรากฏตัวขับรถจักรยานยนต์มารับของเจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกุมแต่ว่าพยายามขับรถหนีแต่รถเสียหลักล้มลมและพยายามดิ้นหนีการจับกุมสุดแรงเกิด แต่สุดท้ายก็ต้องยอมและรวบตัวเอาไว้ได้ และบาดเจ็บเล็กน้อยจากแผลถลอกที่แขนซ้ายจากรถล้ม
จากการตรวจสอบประวัตินายพนม พบว่า เคยถูกจับกุมในคดียาเสพติดมาแล้วถึง 4 ครั้ง ล่าสุดถูกจับกุมที่หาดใหญ่เมื่อวันที่ 28 มี.ค.67 ส่วน น.ส.พิชญา มณีโชติ ซึ่งเป็นคนส่งยาบ้าพบว่ามีประวัติพัวพันกับยาเสพติดด้วยเคยถูกจับมาแล้ว 1 ครั้งเมื่อปี 63 และเดินทางขึ้นลงหาดใหญ่-แม่สายบ่อยครั้้่ง และก่อนหน้านี้ก็เคยพักอยู่กับ นายพนม ที่ อ.หาดใหญ่ ด้วย หลังจากนี้เจ้าหน้านี้เจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลเพื่อติดตามจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ทั้งหมด
ส่วนนายพนม ถูกดำเนินคดี 3 ข้อหา คือ1จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยการมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย อันมีลักษณะเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยผิดกฏหมาย 2 เสพสารเสพติดให้โทษประเภท1(เมทแอมเฟตามีน)โดยไม่ได้รับอนุญาต 3 ขับรถในขณะมีสารเสพติดให้โทษ(เมทแอมเฟตามีน)อยู่ในร่างกายโดยผิดกฏหมาย แต่จากการสอบสวนยังให้การภาคเสธ
การจับกุมครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.พหล เกตุแก้ว ผบช.ตชด.ภ.4 พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมมาธิปดิ์ ผกก.ตชด.43 พ.ต.ท.สุเทพ ชูแก้ว รอง ผกก.ตชด.43 ว่าที่พ.ต.ท.บารเมษฐ์ ยอดแดง สว.ขว.กก.ตชด.43 ร.ต.อ.ประเทืองทัย จันทองพูน ผบ.ร้อย ตชด.437 พ.ต.อ.มาชา แก้วทอง ผกก.สภ.หญ. พ.ต.ท.ชนาวิน รัตนาวิน รอง ผกก.สส.สภ.หาดใหญ่