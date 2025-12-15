พังงา – นักท่องเที่ยวตื่นตา พบฝูงปลาเหล็กโคน นับล้านตัว โผล่อวดโฉม ท่าบริเวณ าเรือโล๊ะจาก เกาะยาวใหญ่ สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของทะเล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ท่าเรือโล๊ะจาก ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา ในขณะที่นักท่องเที่ยวกำลังรอขึ้นเรือไปท่องเที่ยวในทะเล ได้พบเห็น ฝูงปลาจำนวนมาก ว่ายน้ำรวมฝูงเข้ามาหากินบริเวณท่าเรือ และขณะที่เกาะกลุ่มว่ายน้ำนั้น ฝูงปลาจะเรียงตัวเปลี่ยนเป็นรูปแบบต่างๆ สร้างความตื่นเต้นประทับใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก หลายคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพความสวยงามของธรรมชาติที่หาชมได้ไม่บ่อยนัก
ชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่า บริเวณท่าเรือโล๊ะจากถือเป็นแหล่งที่ฝูงปลาเหล็กโคนมาหากินอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงที่น้ำทะเลนิ่งและมีแพลงก์ตอนอุดมสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางทะเลที่ยังคงสมดุลและสมบูรณ
สำหรับปลาเหล็กโคน เป็นปลาทะเล ขนาดเล็ก ลำตัวยาว สีเงินอมเทา หัวเล็ก เกล็ดแข็ง อาศัยอยู่ในเขตน้ำตื้นชายฝั่งทะเล มีเนื้อสีขาว รสชาติหวาน กรอบ นิยมนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น ต้มยำ แกงส้ม หรือ ทอดกรอบ มีลักษณะเด่นคือชอบว่ายน้ำรวมกันเป็นฝูงใหญ่ มักอาศัยอยู่ตามชายฝั่ง แนวปะการัง และท่าเรือที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร การพบเห็นปลาเหล็กโคนจำนวนมากถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลที่ยังดีอยู่
เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เพียงสร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยว แต่ยังเป็นภาพสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่เกาะยาวใหญ่ ที่ชุมชนร่วมกันดูแลรักษา และเป็นเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน