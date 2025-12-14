พบอีก 2 ราย! ผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมห่วงแมวไม่ยอมออกจากบ้าน อีกรายลอยอยู่ในคลอง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจหาดใหญ่รับแจ้งพบผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่อีก 2 ราย เป็นชายสูงอายุที่เสียชีวิตภายในบ้านเหตุเพราะห่วงแมว อีกรายเป็นชายไม่ทราบชื่อลอยอยู่ในน้ำ
แม้จะผ่านพ้นเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่มากว่าครึ่งเดือนแต่จนถึงขณะนี้ยังคงพบศพผู้เสียชีวิตในช่วงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวานนี้ (13 ธ.ค.) มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง)หาดใหญ่และตำรวจ สภ.หาดใหญ่ รับแจ้งว่าพบศพเพิ่มอีก 2 ราย ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วม
รายแรกเป็นชายสูงอายุชื่อ นายประทุม นกแก้ว อายุ 82 ปี เสียชีวิตอยู่ในห้องภายในบ้านเลขที่ 155 ซอยราษฎ์บูรณะ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยในช่วงที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ อยู่ในบ้านพักคนเดียวไม่ยอมออกจากบ้านเนื่องจากห่วงแมว และไม่มีใครทราบว่าเสียชีวิตจนกระทั่งวันนี้ลูกเดินทางมาหาที่บ้านก็พบว่าเสียชีวิตอยู่ในห้อง
ส่วนอีกรายเป็นชายไม่ทราบชื่อ ใส่เสื้อสีดำ ผ้าคาดเอวสีชมพู ลอยอยู่ในน้ำริมคลองหลัง ถนนบางแฟบ คาดว่าเสียชีวิตช่วงน้ำท่วมเช่นกัน ทั้งสองศพถูกนำส่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อตรวจเอกลักษณ์ยืนยันตัวตนตามขั้นตอน
ทั้งนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่มีการสรุปล่าสุดจำนวน 145 คน