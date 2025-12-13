อดีตผู้สมัครพรรครวมไทยฯ ส.ส.ตรัง เขต 3 ขอลงชิงเก้าอี้ที่เดิมอีกสมัย

ตรัง - “อำนวย นวลทอง” อดีตผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ ประกาศลงชิงเก้าอี้ในเขตเดิม-พรรคเดิม ย้ำไม่หวั่นแม้ต้องชนกับตระกูลใหญ่อีกรอบ เชื่อกระแสความนิยมเที่ยวนี้มาดีมาก
วันนี้ (13 ธ.ค.) นายอำนวย นวลทอง อดีตผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ สมัยล่าสุด กล่าวถึงการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงว่า แม้ตอนแรกพรรคประชาธิปัตย์จะชักชวนให้ตนเองไปเสนอชื่อขอลงสมัคร ส.ส. ในฐานะเป็นพรรคที่ตนเคยทำกิจกรรมร่วมด้วยในอดีตมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ แต่เนื่องจากไม่ทราบถึงลักษณะวิธีการสรรหา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ชัดเจน ตนเองจึงตัดสินใจมาลงสมัคร ส.ส.ตรัง อีกครั้ง ในเขต 3 และในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ เหมือนเดิม แม้จะเป็นพรรคเล็ก แต่ก็เห็นถึงความตั้งใจ และไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองของจังหวัดตรังที่ย่ำแย่ ให้มีภาพของความสุจริต โดยไม่ใช้เรื่องทุน
โดยยอมรับว่า การเลือกตั้งเมื่อปี 2566 แม้ขณะนั้นพรรครวมไทยสร้างชาติ จะมีกระแสที่ดีมาก เนื่องจากมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นแคนดิเดตนายกฯ แต่จากการลงสู่สนามการเมืองใหญ่ของตนเอง ซึ่งเป็นเพียงสมัยแรก จึงมีความไม่โดดเด่นมากพอ และก่อนหน้านั้นก็ยังไม่สามารถเข้าถึงชาวบ้านได้มากนัก จนต้องพ่ายให้กับตระกูลโล่สถาพรพิพิธ โดยได้เพียง 12,000 คะแนนเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเสียงในพื้นที่บ้านเกิดคือ อำเภอนาโยง และอำเภอย่านตาขาว แต่ในครั้งนี้จากการลงพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่จุดอ่อน คือ อำเภอปะเหลียน และอำเภอหาดสำราญ ทำให้ตนเองมีความมั่นใจว่าจะมีโอกาสมากขึ้นในการก้าวไปสู่ตำแหน่ง ส.ส.ตรัง เขต 3
อย่างไรก็ตาม สำหรับการเลือกตั้งเที่ยวนี้ แม้ตนจะต้องสู้กับตระกูลโล่สถาพรพิพิธอีกครั้ง และก่อนนั้นแม้ตนเองจะรู้จักมักคุ้นกับ “โกหนอ” นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ อดีต ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นอย่างดี แต่เรื่องการเมืองคงเป็นเรื่องของทางใครทางมัน เพราะคนอย่างตนก็พร้อมชนกับทุกปัญหา พร้อมลุยกับทุกอิทธิพล จึงมุ่งมั่นที่จะแข่งขันด้วยลงไปพบปะชาวบ้านเพื่อบอกกับพวกเขาว่า แม้ตนเองจะเข้าใจในเรื่องของระบบทุน เรื่องของการช่วยเหลือต่าง เช่น งานศพ งานบุญ ฝากลูกเข้าโรงเรียน แต่ขออย่าเอาประเด็นนี้มาเป็นเงื่อนไงทางการเมือง และตนเองก็ต้องการเป็นตัวเลือกใหม่ให้กับชาวบ้าน เพื่อทำการเมืองสีขาว ไม่ใช่สีเทา หรือพูดแต่ผลประโยชน์