กรมโยธาฯ เร่งปิดภารกิจฟื้นฟูหาดใหญ่ 100% ภายในสุดสัปดาห์นี้ พร้อมระดมทีมตรวจสอบอาคาร-ส่งมอบข้อมูลเยียวยาความเสียหายให้จังหวัดอย่างต่อเนื่อง

นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูเมืองฯ (ส่วนหน้า) เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับ นายณัฎฐ์ชวิศ ไชยวรรณ ปลัดอำเภอหาดใหญ่ ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้แทน ปภ.จังหวัดสงขลา ผู้แทนปลัดจังหวัดสงขลา ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และสำนัก/กองเทศบาลนครหาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดภารกิจฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 100% ภายในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคมนี้ เพื่อเตรียมพร้อมส่งมอบพื้นที่คืนแก่ท้องถิ่นสำหรับการบริหารจัดการตามปกติ ตามมติของ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ส่วนหน้า และจังหวัดสงขลา พร้อมระดมทีมสำรวจความเสียหายของอาคารอย่างเข้มข้น เพื่อส่งมอบข้อมูลการเยียวยาค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้จังหวัดและเทศบาล ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบของราชการต่อไป
ในระยะแรกของการฟื้นฟู ทำความสะอาดพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ร่วมกับภาคเอกชน ระดมเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าดำเนินการขนย้ายขยะที่ตกค้างจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤต เช่น บริเวณสะพานดำ ซึ่งเป็นจุดทิ้งขยะชั่วคราว การดำเนินการในระยะแรกมีความคืบหน้าอย่างมาก ซึ่งยังคงใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่สนับสนุน และกรม ฯ ยืนยันว่า จะสามารถปิดภารกิจทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เทศบาลนครหาดใหญ่รับช่วงต่อในการจัดการขยะครัวเรือนและบริหารจัดการพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ประชาชนจะได้กลับมาอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
สำหรับงานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและประเมินความเสียหายของอาคาร ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญภายใต้การสนับสนุนของ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยศูนย์ตรวจสอบอาคารฯ (ส่วนหน้า) ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ระดมนายช่าง วิศวกรอาสา สถาปนิก จาก 17 จังหวัด รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตร เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล สถานศึกษา อาสาสมัคร และผู้นำชุมชน เข้าสำรวจตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
1. เป็นฐานข้อมูลความเสียหายที่แม่นยำ จากเหตุการณ์อุทกภัยฯ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการวางแผนและจัดการภัยพิบัติในอนาคต
2. อำนวยความสะดวกในการจัดทำประมาณการค่าวัสดุซ่อมแซมอาคาร บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็ว เพื่อประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ และดำเนินการในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การสำรวจดังกล่าวใช้แอปพลิเคชันเก็บข้อมูลและประเมินราคาวัสดุซ่อมแซมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ครอบคลุมเฉพาะค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย กรม ฯ จะเร่งรวบรวมและส่งมอบข้อมูลผลการประเมินความเสียหายให้แก่จังหวัดและเทศบาลเป็นรายสัปดาห์ (ทุกวันจันทร์) เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไป
พร้อมกันนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ โดยชี้แจงว่า “เงินเยียวยาครอบคลุมเฉพาะค่าวัสดุซ่อมแซมโครงสร้างที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น และไม่รวมค่าแรงงานและทรัพย์สินภายใน”
นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองยังได้เปิด สายด่วน 1531 เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุและคำร้องขอตรวจสอบอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกและเร่งรัดกระบวนการช่วยเหลือในพื้นที่หาดใหญ่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายหลังจากการประชุม นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร รองอธิบดีฯ พร้อมด้วย นายสาคร นิลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม นายพรพนม บัวชื่น ผู้อำนวยการกองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณ คลอง ร1 ซอยเพชรเกษม 41 เพื่อประเมินผลการฟื้นฟูที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลจากการติดตาม พบว่า งานเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่คืบหน้าไปอย่างมาก เหลือเพียงขั้นตอนการเก็บรายละเอียดบางส่วนก่อนส่งมอบพื้นที่ให้ประชาชนใช้งานได้ตามปกติ กรมโยธาธิการและผังเมืองยืนยันว่าจะเร่งปิดงานทั้งหมดให้เร็วที่สุด เพื่อให้ชุมชนกลับมามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกครั้ง