ประมงนครศรีธรรมราช หนุนเกษตรกรเลี้ยง “ปูขาวอินทรีย์” ลดต้นทุน–สร้างรายได้มั่นคง เร่งลดการระบาดของปลา

ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งต่อความมั่นคงในอาชีพ สนับสนุนเกษตรกรเลี้ยง “ปูขาวอินทรีย์” ใช้ปลาหมอคางดำเป็นวัตถุดิบอาหาร ช่วยลดต้นทุนการผลิต เป็นส่งเสริมให้นำปลาหมอคางดำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญตามมาตรการของกรมประมงในการควบคุมจำนวนประชากรปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม
นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า สำนักงานประมงจังหวัดยังคงดำเนินมาตรการกำจัดและควบคุมปลาหมอคางดำตามแนวนโยบายของกรมประมงอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญ คือ การสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนนำปลาหมอคางดำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น
การนำปลาหมอคางดำมาทำน้ำหมักชีวภาพบำรุงดิน การแปรรูปเป็นเมนูอาหาร และการทำเหยื่อตกปลาแล้ว ยังสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปลากะพง และปูทะเล ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดี และเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดจำนวนประชากรปลาหมอคางดำในระบบนิเวศ
ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้ริเริ่ม “โครงการเลี้ยงปูทะเล พลิกวิกฤตพิชิตปลาหมอคางดำ” ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงปูขาว หรือปูทองหลาง โดยใช้ปลาหมอคางดำเป็นอาหารเลี้ยงปู ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกรมประมงในการส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ตอบโจทย์ทั้งเกษตรกรรายย่อยผลิตสินค้าที่ตลาดต้องการสูง เพราะปูมีรสชาติอร่อยและหวาน และจำหน่ายได้ในราคาที่ดี และการนำปลาหมอคางดำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารปูช่วยบริหารจัดการต้นทุนอาหาร ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมั่นคงมากขึ้น ขณะเดียวกันการใช้ปลาหมอคางดำเป็นอาหารเลี้ยงปู พบว่าช่วยลดต้นทุนการผลิต เป็นไปตามมาตรการของกรมประมงในการลดจำนวนประชากรปลาหมอคางดำและหยุดยั้งการแพร่ระบาดอย่างเป็นระบบ
“โครงการนี้มุ่งเน้นให้เกษตรกรได้รับประโยชน์โดยตรง ทั้งในด้านการมีพันธุ์ปูขาวเริ่มต้นเลี้ยงโดยไม่ต้องลงทุนเอง และการสร้างแรงจูงใจผ่านการนำปลาหมอคางดำมาใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการแปรสภาพเป็นอาหารปู เกษตรกรได้ลดภาระต้นทุน และช่วยควบคุมประชากรปลาหมอคางดำในระยะยาว” นายกอบศักดิ์ กล่าว
ในปีแรก โครงการฯ ได้นำร่องสนับสนุนพันธุ์ปูขาวให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ รายละ 500 ตัว รวมทั้งสิ้น 20,000 ตัว โดยจัดซื้อพันธุ์ปูจากกลุ่มเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนัง กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปูขาวอินทรีย์แปลงใหญ่ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ที่จะมาช่วยให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรรายใหม่ กระบวนการเลี้ยงแบบธรรมชาติ ใช้ปลาคางดำมาบดหรือตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ผสมกับจุลินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ช่วยเนื้อปูมีรสชาติหวานขึ้น ปลอดภัย รวมถึงเทคนิคการป้องกันการแพร่พันธุ์เพิ่มเติม
ปลาหมอคางดำที่นำมาใช้เป็นอาหารต้องถูกแช่แข็งในอุณหภูมิติดลบ 20 องศาเซลเซียสนานเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนนำมาบดใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าไข่และตัวอ่อนจะไม่สามารถฟักตัวและแพร่พันธุ์ได้อีก
โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแนวนโยบายส่งเสริมอาชีพประมงเชิงคุณภาพของกรมประมง ช่วยยกระดับความมั่นคงของอาชีพเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างยั่งยืน และต่อยอดให้เกิดความต้องการใช้ปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมจำนวนปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชนอย่างมีระบบ