ตำรวจจ่อเอาผิดผู้ที่นำภาพโดรนพลีชีพลงในโซเซียล อ้างว่าทหารรับจ้างกัมพูชาซุกตัวบนเกาะพะงัน

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจจ่อดำเนินคดีผู้ที่นำข้อมูลอันเป็นเท็จ นำภาพโดรนพลีชีพ และชายต่างชาติ พร้อมข้อความว่า “พวกนี้อยู่ที่เกาะพะงันมีคนไทยพาไปที่เขมร ทางเรือลงสีหนุวิล 180 คน” มาโพส์ตลงในไลน์กลุ่มบนเกาะพะงัน
วันนี้ ( 13 ธ.ค.68 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่มีการ นำภาพ และข้อความไปลงในสื่อโซเชียล (ไลน์กลุ่ม) แห่งหนึ่ง บนเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี มีข้อความ ว่า “ พวกนี้อยู่ที่เกาะพะงัน มีคนไทยพาไปเขมร ทางเรือลงสีหนุวิล 180 คน และยังอยู่เกาะพะงันอีก 200 คน เป็นทหารอเมริกา เชื้อชาติยิว และอีกหลายเชื้อชาติ รับจ้างไอ้ฮุนชำนาญขับโดร” ซึ่งเป็นข้อความในไลนกลุ่ม ดังกล่าวทีมีสมาชิกประมาณ 200 คน
ล่าสุด มีรายงานว่า พล.ต.ท.สำราญ นวลมา รอง.ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.อภิชาติ จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน ตรวจสอบเป็นการด่วน ว่าข้อมูลที่เผยแพร่มีต้นตอมาจากที่ใด ซึ่งจากการตรวจสอบ ภาพดังกล่าวที่เป็นชายชาวต่างชาติ ตามที่ปรากฎในไลน์กลุ่มบนเกาะพะงัน เป็นภาพที่ถูกถ่ายไว้เมื่อปี 2022 ส่วนภาพโดรน ที่ติดตั้งระเบิด เป็นภาพที่มาจากการนำเสนอข่าวของเพจทางทหาร
จากการตรวจสอบ พบว่าข้อมูลภาพที่มีการนำมาลงสื่อโซเชียลในไลน์กลุ่มบนเกาะพะงัน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาพ ดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งทาง ตำรวจ รู้ตัวผู้ที่นำภาพและข้อมูลมาลงสื่อโซเชียลแล้ว อยู่ระหว่างนำตัวมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน
พล.ต.ต สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ได้ ให้ข้อมูลว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลอันเท็จ เป็น เฟคนิวส์ ( Fake News )เตือนประชาชนห้ามแชร์หรือส่งต่อ เพราะจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ประกอบกับเกาะพะงัน กำลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว ที่ทุกคนต่างมีความสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่
เตือนจะดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลความมั่นคง อันเป็นเท็จลงโซเชียลมีเดีย โดยอ้างถึงความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ หากข้อมูลนั้นเป็นเท็จและสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนก โดยเน้นย้ำว่าการโพสต์หรือแชร์ข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบ อาจเข้าข่ายมีความผิดได้ แม้เจตนาดีก็ตาม พร้อมยืนยัน ว่าข้อมูลดังกล่าวในไลน์กลุ่มบนเกาะพะงัน ที่นำมาแชร์กัน เป็น เฟคนิวส์ Fake News