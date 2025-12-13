สว. ดัน "ครม.สัญจร" ลงหาดใหญ่ 23 ธ.ค. เร่งกู้เชื่อมั่นเอกชน หวั่นเศรษฐกิจพัง-เมืองร้าง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สว.หนุนประชุม ครม.สัญจรหาดใหญ่ เปิดเมืองรับปีใหม่ เรียกความมั่นใจภาคเอกชน-นักท่องเที่ยว สงขลาเดินตามแผนฟื้นฟูหาดใหญ่ต่อเนื่อง ขนย้ายขยะ 1 แสนตัน พื้นที่การเกษตรพินาศ 52,000 ไร่
วันนี้ (13 ธ.ค.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภาสายสื่อมวลชน กล่าวว่า จากการที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ยุบสภา มีประชาชนหาดใหญ่จำนวนหนึ่งมีความวิตกกังวลอย่างมากว่า จะทำให้แผนการฟื้นฟูหาดใหญ่หยุดชะงักหรือล่าช้า ทำให้เกิดผลเสียกับเมืองหาดใหญ่ จะทำให้เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองร้าง เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยยังมีอีกเกือบ 1 แสนตันที่ยังกองอยู่ข้างถนน และกรมอุตุฯ ประกาศว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากใน 8 จังหวัดภาคใต้ จะซ้ำเติมเมืองหาดใหญ่เข้าสู่ ”วิกฤต”
"ผมสนับสนุนให้มีการประชุม ครม.สัญจรที่ อ.หาดใหญ่ วันที่ 23 ธ.ค. เพื่อให้ภาคเอกชนเกิดความเชื่อมั่นว่ามาตรการที่ได้ยื่นให้รัฐบาลไป รัฐบาลตอบสนอง มาตรการช่วยเหลือภาคเอกชน อาทิ ซอฟต์โลน ยกเว้นภาษีที่ดินและโรงเรือน อ.หาดใหญ่ และแผนฟื้นฟูเมือง เปิดเมืองหาดใหญ่ได้ทันช่วงเทศกาลปีใหม่ ยิ่งช้าออกไปผลเสียจะเกิดแก่เมืองหาดใหญ่ ขณะนี้มีนักธุรกิจจำนวนหนึ่งเตรียมปิดกิจการถาวร หันซ้ายมองขวาภาครัฐไม่ได้ช่วยอะไร และอีกส่วนหนึ่งเตรียมหนีออกจากเมืองหาดใหญ่ถาวร"
นายไชยยงค์กล่าวว่า ขณะนี้สื่อมาเลเซียตีข่าวว่าเพื่อความปลอดภัย รัฐบาลให้คนมาเลเซียเดินทางไปเที่ยวเกาะลังกาวีแทนเที่ยวหาดใหญ่
มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 68 มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สงขลา มีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ประธานที่ประชุม สรุปผลเสียหายจากอุทกภัยใน จ.สงขลา ครอบคลุม 16 อำเภอ 127 ตำบล 997 หมู่บ้าน 592,707 ครัวเรือน และประชาชนได้รับผลกระทบ 1,422,410 คน มีผู้เสียชีวิต 145 ราย บาดเจ็บ 4 ราย และมีผู้ต้องอพยพ 49,956 คน
อำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด คือ อ.หาดใหญ่ ซึ่งมีผู้ประสบภัยมากกว่า 406,000 คน และต้องอพยพกว่า 19,529 คน รองลงมาคือพื้นที่ อ.เมืองสงขลา สิงหนคร ระโนด และรัตภูมิ
การฟื้นฟูพื้นที่ อ.หาดใหญ่ทำตามแผนต่อเนื่อง มีการระดมกำลังดำเนินการ Big Cleaning แบ่งออกเป็น 4 โซน มีทั้งกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม รวมกำลังพลกว่า 2,196 นาย และเครื่องจักร 542 รายการ ทำความสะอาดถนนมากกว่า 329 กม. และขนย้ายขยะกว่า 95,307 ตัน
รายงานว่า คปภ.สำรวจความเสียหายมากกว่า 12,000 คัน บ้านเรือน–ธุรกิจจำนวนมากอยู่ระหว่างการตรวจประเมิน จะเร่งเยียวยาให้เร็วที่สุด
บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 20 หลัง และเสียหายบางส่วน 278 หลัง โรงเรียนได้รับผลกระทบ 128 แห่ง วัด–มัสยิด 94 แห่ง ถนน 674 สาย สะพาน 76 แห่ง พื้นที่การเกษตรเสียหายรวมกว่า 52,000 ไร่ บ่อปลาและปศุสัตว์จำนวนมาก
รายงานว่า มีผู้ยื่นคำร้องขอเยียวยา 713,656 ครัวเรือน ผ่านการพิจารณา 507,283 ครัวเรือน และดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 400,855 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 3,607,695,000 บาท