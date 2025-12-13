ตื่นเต้น! พบครอบครัว “นกเงือกหัวหงอก” 7 ตัว โผล่ทักทายเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงา สะท้อนความสมบูรณ์ของผืนป่า

พังงา - ครอบครัว “นกเงือกหัวหงอก” 6-7 ตัว โผล่ทักทายเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงา สร้างความตื่นเต้นและ สะท้อนความสมบูรณ์ของผืนป่า
อุทยานแห่งชาติศรีพังงา อ.คุระบุรี จ.พังงา ได้เผยแพร่ภาพฝูงนกเงือกหัวหงอก หรือ นกนายพราน ประมาณ 6–7 ตัว บินมาเกาะพักและส่งเสียงทักทายอยู่บริเวณรอบหน่วยฯ สร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้เจ้าหน้าที่ เนื่องจากเป็นนกที่พบได้ยากและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของป่าดิบชื้นภาคใต้
นกเงือกหัวหงอกเป็นหนึ่งใน 7 ชนิดนกเงือก ที่อาศัยอยู่ในผืนป่าอุทยานแห่งชาติศรีพังงา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าคลองแสง–เขาสก อันมีความอุดมสมบูรณ์สูง ทั้งพืชอาหาร ผลไม้ป่า ห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติ ตลอดจนต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีโพรงเหมาะสมต่อการทำรังและกระจายพันธุ์ของนกเงือก
สำหรับ นกเงือกหัวหงอก (White-crowned Hornbill) จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย มีลักษณะโดดเด่นคือหงอนขนสีขาวฟูบนศีรษะ ปากสีดำ หางยาวสีขาว ตัวผู้มีคอและอกสีขาว ส่วนตัวเมียมีสีดำสนิท เป็นนกที่มีพฤติกรรมรักเดียวใจเดียว และมีความผูกพันภายในครอบครัวสูง โดยมักมี “ผู้ช่วยเลี้ยง” ซึ่งเป็นญาติในฝูงคอยช่วยพ่อ–แม่หาอาหารมาป้อนลูก
การพบครอบครัวนกเงือกหัวหงอกครั้งนี้ นับเป็นสัญญาณที่ดีว่าสภาพผืนป่าในอุทยานแห่งชาติศรีพังงายังคงมีความสมบูรณ์ และเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าหายาก ถือเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนความสำเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่