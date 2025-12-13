เศร้า 4 หนุ่ม UAE ซิ่งบิ๊กสกู๊ตเตอร์กลับภูเก็ต เกี่ยวกันเองล้ม ดับ 1 เจ็บ 3

พังงา – นักท่องเที่ยวหนุ่มสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ เช่ารถบิ๊กสกู๊ตเตอร์จากภูเก็ตขับมาท่องเที่ยวในพังงา ขณะขับขี่กลับภูเก็ต ถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งลงเนิน รถเกิดเกี่ยวกันเองจนเสียหลักล้มทั้ง 4 คัน เจ็บ 3 ดับ 1 ราย
เมื่อเวลาประมาณ 18.30 น.วันที่ 12 ธันวาคม 2568 พนักงานสอบสวนเวรสภ.ตะกั่วทุ่ง รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกัน มีผู้ผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย จึงออกตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยวัดเก่าเจริญธรรม ที่เกิดเหตุบนถนนเพชรเกษมสายพังงา-ตะกั่วทุ่ง ก่อนถึง สภ.ตะกั่วทุ่ง ประมาณ1.5 กิโลเมตร พบรถจักรยานยนต์แบบบิ๊กสกู๊ตเตอร์ล้มระเนระนาดอยู่บนถนน 3 คัน ตกอยู่ในร่องกลางถนน 1 คัน มีผู้ได้บาดเจ็บเล็กน้อย 3 ราย สาหัส 1 ราย เจ้าหน้าพยายามทำ CPR ช่วยชีวิต ก่อนรีบนำส่งโรงพยาบบาลพังงาและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ เช่ารถบิ๊กสกู๊ตเตอร์จากจังหวัดภูเก็ตขับมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา และขณะที่กำลังขับขี่กลับจังหวัดภูเก็ต ถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งลงเนิน รถเกิดเกี่ยวกันเองจนเสียหลักล้มทั้ง 4 คัน จนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว