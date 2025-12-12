ช็อก! ยุบสภากะทันหัน ชาวบ้านหวั่นเงินเยียวยาน้ำท่วม-คนละครึ่งเฟสสองสะดุด

สตูล – ชาวบ้านสตูลช็อกหลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้าปลีกรายย่อยและครัวเรือนที่กำลังรอเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งโครงการคนละครึ่งเฟส 2 รวมถึงเงินเยียวยาน้ำท่วมซึ่งยังค้างจ่ายอีกหลายร้อยครัวเรือน
วันนี้ (12 ธ.ค.) ภายหลังสัญญาณการยุบสภาเมื่อคืนที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ร้านอาหารเช้า “ชาป่าเมือง” เขตเทศบาลเมืองสตูล พบว่าบรรยากาศต่างไปจากทุกวันอย่างเห็นได้ชัด ร้านซึ่งปกติคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ากลับเงียบกว่าปกติ
นายสมบัติ เจริญขวัญ เจ้าของร้าน เล่าว่า เมื่อวานคนยังแน่นร้าน แต่วันนี้คนลดลงแบบเห็นได้ทันที หลังมีกระแสข่าวยุบสภา หลายรายตั้งคำถามถึงโครงการที่เคยได้รับคำสัญญาจากภาครัฐว่าจะเดินหน้าต่อหรือไม่ โดยเฉพาะเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่หลายพื้นที่ยังรอการช่วยเหลือ รวมถึงการต่ออายุโครงการคนละครึ่งเฟสสอง และสิทธิ์บัตรประชารัฐ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการประคองการจับจ่ายในช่วงเศรษฐกิจเปราะบาง
ทั้งนี้ โครงการของรัฐช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะ “คนละครึ่ง” มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากกลับมาคึกคักอย่างชัดเจน ขณะที่ชาวบ้านจำนวนมากยังคงเฝ้ารอความหวังใหม่ในช่วงส่งท้ายปี แต่การยุบสภาที่เกิดขึ้นทำให้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ประชาชนต่างคาดหวังว่ารัฐบาลรักษาการจะเร่งชี้แจงทิศทางการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อคลายความกังวล และไม่ให้กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจที่หลายครอบครัวพึ่งพาหยุดชะงักในช่วงเวลาสำคัญ