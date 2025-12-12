เศร้า! ลุงวัย 58 ปีหายตัวไปในป่า 4 วัน ก่อนพบร่างเสียชีวิตอยู่ในลำคลองข้างกอไผ่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ลุงวัย 58 ปีเข้าป่าหาหน่อไม้ก่อนหายตัวไปนาน 4 วัน จนชาวบ้านมาพบร่างกลายเป็นศพอยู่ในลำคลองข้างกอไผ่ ในพื้นที่เทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา
วันนี้ (12 ธ.ค.) ความคืบหน้ากรณีที่ นายทองเทียน สมพันธ์เพ็ง 58 ปี ได้หายตัวไปในป่าตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมาหลังจากที่ออกไปหาหน่อไม้ ทั้งญาติและเจ้าหน้าที่พยายามช่วยกันออกตามหา ล่าสุดพบร่างของ นายทองเทียน ซึ่งได้เสียชีวิตแล้ว โดยทาง พ.ต.ต.พนานพงศ์ เดชอุดม สว.สอบสวน.สภ.สะเดา เจ้าหน้าที่กู้ชีพไม้ขม เจ้าหน้าที่กู้ชีพสำนักขาม ได้รับแจ้งพบศพชายจมน้ำอยู่บริเวณลำคลองข้างกอไผ่ ติดกับถนนอิสลามบำรุง เทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่าเป็น นายทองเทียน ที่หายสาบสูญไปในป่า
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบพร้อมกับญาติก็ยืนยันว่าเป็น นายทองเทียน จริง เจ้าหน้าที่ได้ทำการพิสูจน์อัตลักษณ์นำตัวส่งชันสูตรต่อที่โรงพยาบาลสะเดา ส่วนทางญาติก็ได้จุดธูปขอขมาและเชิญดวงวิญญาณของ นายทองเทียน
ชาวบ้านที่พบเล่าว่า ตนเองเดินมาตรงนี้แล้วได้กลิ่นแปลก ๆ จึงก้มไปดูใต้กอไผ่ และได้พบกับร่างของ นายทองเทียน ตนเองเห็นก็ตกใจเพราะตลอดระยะเวลา 3 วัน ที่ช่วยกันตามหาจุดตรงนี้ก็ได้มาหาแล้วแต่ไม่เจอ คิดว่าร่างคงลงไปติดอยู่กับเถาวัลย์ใต้น้ำจึงไม่มีใครเห็น