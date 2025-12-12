ชาวตรังพร้อมใจกันไปบริจาคเลือดช่วยทหารชายแดนไทย-เขมร

ตรัง - ชาวตรังพร้อมใจกันไปบริจาคโลหิต ไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย รวมทั้งทหารหาญ และประชาชนที่อาจได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังเกิดปัญหาขาดแคลนเลือดเกือบทุก รพ.ทั่วประเทศ
วันนี้ (12 ธ.ค.) ที่โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศูนย์ตรัง โรงพยาบาลย่านตาขาว เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และชมรมผู้บริจาคโลหิต รพ.ตรัง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต เพื่อเก็บไว้ในคลังธนาคารเลือด รพ.ศูนย์ตรัง สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย และเก็บไว้เป็นโลหิตสำรองของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ทั้งนี้ เพื่อกระจายให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ หากเกิดกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากขณะนี้โรงพยาบาลศูนย์ตรัง ก็ขาดแคลนเลือดทุกกรุ๊ป เช่นเดียวกับโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะปัญหาการสู้รบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า ขณะนี้ทุกโรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดน ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับทหารหาญ และประชาชนที่อาจได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบ ก็ขาดแคลนเลือดเช่นกัน
โดยบรรดาน้องๆ นักเรียน ครู รวมทั้งประชาชนที่ทราบข่าวการออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ได้เดินทางมาร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก เพราะทุกคนอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และอยากเป็นกำลังใจช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บในการสู้รบเพื่อรักษาประเทศด้วย ขณะที่ประชาชนบางราย บอกว่า ตนมาบริจาคเลือดในวันคล้ายวันเกิดของตนเอง เพื่อทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง
นางสาวธารหทัย จิตรเกษมพร นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ บอกว่า ตนเองอยากให้เลือดของตัวเองได้ไปช่วยเหลือบุคคลอื่น และก็ทราบข่าวว่าขณะนี้เลือดขาดแคลน และพี่ๆ ทหารก็ออกไปรบอยู่ ก็หวังว่าเลือดของตนอาจได้ใช้ประโยชน์ไว้ช่วยเหลือพี่ๆ ทหารที่ออกไปรบ ขอเป็นหนึ่งกำลังใจ ขอให้พี่ๆ ทุกคนปลอดภัย ผ่านศึกครั้งนี้ไปให้ได้ และเอาชัยชนะต้องเป็นของคนไทย
ส่วน นายบัญญัติ ศรีเพชร สมาชิกชมรมผู้บริจาคโลหิต รพ.ตรัง บอกว่า ตอนนี้ที่โรงพยาบาลศูนย์ตรัง รวมทั้งโรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศ ก็ขาดแคลนเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งกำลังมีสถานการณ์การสู้รบ จึงอยากให้ชาวตรัง และคนไทยทั่วประเทศ พร้อมใจกันออกไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือกับหน่วยกาชาด เพื่อได้มีเลือดสำรองไว้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย เพราะเลือดทุกหยดมีคุณค่ามาก