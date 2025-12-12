จับแล้ว! 1 ใน 2 คนร้ายยิงเอ็ม 16 ถล่มบ้านครูสาวที่นครศรีธรรมาช

นครศรีธรรมราช – เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุม 1 ใน 2 คนร้ายก่อเหตุยิงถล่มบ้านของครูสาวที่ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช พบเป็นแก๊งรับจ้างทวงหนี้ซึ่งรับงานมาจากนักโทษรายหนึ่งในคุก โดยมีเป้าหมายเป็นชายอีกคนที่เข้าออกบ้านที่เกิดเหตุ
วันนี้ (12 ธ.ค.) พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช พ.ต.อ.ธีระวุฒิ เทพเลื่อน ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช พ.ต.อ.เอกวิทย์ เกิดศิริ ผู้กำกับการ สภ.บางขัน กำลังชุดราชเดช เข้าจับกุม นายยุทธนา หรือเอ็ม หนึ่งในทีมมือปืนเอ็ม 16 ก่อเหตุยิงถล่มบ้านของครูคนหนึ่งในอำเภอบางขัน จ.นครศรีธรรมราช โดยจับกุมได้ที่บ้านพักในสวนยางพารา ท้องที่อำเภอเมือง จ.ตรัง หลังหลบหนีไปหลบซ่อนตัว และยังอยู่ระหว่างตามล่าอีก 1 ราย คือ นายสิทธิศกัดฺ หรือสิทธิ์ อยู่ระหว่างตามล่า
เหตุการณ์ยิงถล่มบ้านครูดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.68 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นตำรวจได้มีการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง จนพบว่าทีมก่อเหตุรายนี้เป็นเครือข่ายรับงานทวงหนี้ในธุรกิจมืดทุกรูปแบบ รับงานมาจากนักโทษรายหนึ่งเข้ามาก่อเหตุทวงหนี้ โดยมีเป้าหมายเป็นชายคนหนึ่งที่เข้าออกบ้านที่เกิดเหตุ มีวงเงินติดค้างอยู่ราว 50,000 บาท โดยที่ครูสาวเจ้าของบ้านไม่รู้เรื่องด้วย แต่กลับได้รับความเสียหายจากการถูกยิงถล่ม