ม.ทักษิณ ผนึกพันธมิตรระดับเอเชีย สร้าง สะพานนวัตกรรม พางานวิจัยไทยสู่ธุรกิจจริง

ม.ทักษิณ ผนึกกำลังพันธมิตรบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมจากต่างประเทศ สิงคโปร์ ( Origgin Ventures) และสาธารณรัฐเกาหลี ( Y&Archer ) พร้อมลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี (Collaboration and License Agreement) กับบริษัท พิษณุมณฑณ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรม มุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ” อย่างเป็นรูปธรรม
วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ณ ห้อง TSU Innovation Showcase อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับผู้แทนจากองค์กรพันธมิตร นักวิจัย
ภายในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า
“ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยยุคใหม่ ที่ต้องเป็นมากกว่าสถาบันการศึกษา แต่เป็นแพลตฟอร์มสร้าง Startup และผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ผ่านการบ่มเพาะจากผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการอย่างแท้จริง”
ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการสร้าง ระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ที่เชื่อมโยงงานวิจัย การพัฒนาธุรกิจ และเครือข่ายผู้ประกอบการเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นิสิต ผู้ประกอบการ และพันธมิตรระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนา Startup และ Spin-off ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และยกระดับมหาวิทยาลัยทักษิณสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University)” อย่างเป็นรูปธรรม
ภายในงานยังมีพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยของอาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เรื่อง
“สูตรเครื่องดื่มฟังก์ชั่นนอลชนิดผงสำเร็จรูปจากสารสกัดข้าวสังข์หยดเสริมสารสกัดถั่ว 5 สี และกรรมวิธีการผลิต”เ พื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน และต่อยอดสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม
ภายในงานยังได้จัด เวทีสนทนา (Panel Discussion) ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการพัฒนา Startup การถ่ายทอดเทคโนโลยี และความท้าทายของการพาณิชย์งานวิจัย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในอนาคต
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงาน TSU Enterprise, Startup & Spin-off จากคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ที่สะท้อนศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ
Exhibition - TSU Enterprise, Startup, and Spin-off Showcase
1.ผลิตภัณฑ์ สูตรและกรรมวิธีการเตรียมโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวสังข์หยดปรุงรสด้วยผงผัก
โดย The Best Cosmetic Co., Ltd.
2.ผลิตภัณฑ์ บรรธารา
โดย บริษัท โอฮาน่า
3.นวัตกรรม “เคอร์มาเพียว โกล” เคอร์คูมินอยด์ไร้กลิ่น ออร์แกนิกละลายน้ำ
โดย Curma Pure
4.ผลิตภัณฑ์ Cricktone
โดย บริษัทกรีนไบโอ โซลูชั่น
5.นวัตกรรมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนพลังงานชีวมวล: นวัตกรรมเพื่อชุมชน ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย อ.ดร.อมาวสี รักเรืองและทีมวิจัย
6.นวัตกรรมอาหาร นวัตกรรมเครื่องสำอาง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
7.นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
โดย คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
8.ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้จากคลินิกแพทย์แผนไทย
โดย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
9.นวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์จริง สร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีรุ่นใหม่ และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมของภาคใต้และประเทศ โดยมหาวิทยาลัยทักษิณยืนยันความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เป็น Platform แห่งโอกาส ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่ และผลักดันเศรษฐกิจฐานความรู้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน