ศูนย์หัวใจอันดามัน รพ.วชิระภูเก็ต เปิดมิติใหม่รักษา “ลิ้นหัวใจตีบ” ผ่านการผ่าตัดลิ้นหัวใจผ่านสายสวน “TAVI”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เฮ!! ศูนย์หัวใจอันดามัน รพ.วชิระภูเก็ต สามารถทำการผ่าตัดลิ้นหัวใจผ่านสายสวน “TAVI” สำเร็จ! เป็น รพ.แรกชายฝั่งอันดามัน เปิดมิติใหม่รักษา “ลิ้นหัวใจตีบ”


หลังจากที่สัญญาณไฟแสดงการผ่าตัดหน้าห้องผ่าตัดหัวใจไฮบริดดับลง รอยยิ้มของบุคลากรทางการแพทย์ราว ๆ 30 คน ก็ปรากฏชัดขึ้นบนใบหน้า ความสำเร็จทางการแพทย์ครั้งประวัติศาสตร์ของชายฝั่งอันดามันอีกเรื่องพึ่งจะเกิดขึ้น ทีมแพทย์ศูนย์หัวใจอันดามัน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประกาศชัยอย่างเงียบ ๆ หลังทำหัตถการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวน (Transcatheter Aortic Valve Implantation: TAVI) สำเร็จในผู้ป่วย 2 รายแรก เมื่อ วันที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 17.30 น. นับเป็นโรงพยาบาลแรกในเครือข่ายสุขภาพแถบชายฝั่งอันดามันที่ทำได้


“โดยทีมแพทย์ กล่าวว่า นี่ไม่ใช่แค่การทำหัตถการหนึ่งครั้ง แต่คือการเปิดประตูโอกาสการรักษาให้กับผู้ป่วยในภูมิภาค” ทีมแพทย์หลักกล่าวพร้อมรอยยิ้มแห่งความอิ่มเอม “TAVI” เทคโนโลยีเปลี่ยนลิ้นหัวใจ…โดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอก
สำหรับคนทั่วไป “TAVI” อาจฟังดูเป็นศัพท์แสงทางการแพทย์ แต่สำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่เป็น “ลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบขั้นรุนแรง” นี่คือความหวังใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูง แทนที่การผ่าตัดเปิดอกซึ่งมีความเสี่ยงสูงสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ TAVI ทำได้โดยสอดสายสวนขนาดเล็กผ่านหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบ นำลิ้นหัวใจเทียมขนาดพับได้ขึ้นไปติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง ทดแทนลิ้นหัวใจเดิมที่เสื่อมสภาพ หัตถการใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วและกลับบ้านได้ในเวลาไม่กี่วัน


สำหรับการผ่าตัดดังกล่าว เป็น การร่วมมือที่ลงตัว : ทีมภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ ทีมสงขลานครินทร์ ความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้มาจากการทำงานของทีมใดทีมหนึ่ง แต่เกิดจาก “พันธมิตรทางการแพทย์” ระหว่างทีมแพทย์รุ่นใหม่ไฟแรงของศูนย์หัวใจอันดามันฯ โดย นพ.วิรุฬ นภาอัมพร, นพ.อาชัญ เจษฎ์พัฒนานนท์, นพ.ถิรวัฒน์ จิ้วผกานนท์ และ นพ.วิธวินท์ หวังเพิ่มพูน ร่วมมือกับทีมแพทย์ผู้ชำนาญการจากศูนย์หัวใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.นพ.สิริชัย ชีวธนากรณ์กุล


ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้และทำงานร่วมกันแบบเบ็ดเสร็จในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจที่ทันสมัยของ รพ.วชิระภูเก็ต ทำให้หัตถการที่ซับซ้อนดำเนินไปด้วยความราบรื่น


อย่างไรก็ตาม สำหรับ แผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจและหลอดเลือดอันดามัน ความสำเร็จของ TAVI เป็นเพียงก้าวแรกของโรดแมปใหญ่ ศูนย์หัวใจอันดามันฯ มองไกลไปถึงการพัฒนาตนเองให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจและหลอดเลือดสำหรับภูมิภาคอันดามัน โดยวางแผนขยายบริการหัตถการสวนหัวใจที่ซับซ้อนอื่น ๆ ต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบสนับสนุนให้ครบวงจร


วันนี้ เมื่อเทคโนโลยีเดินทางมาถึงถิ่นธุรกิจท่องเที่ยว ภูเก็ต เมืองที่โลกจดจำจากหาดทรายสีทองและทะเลสีฟ้า กำลังเขียนนิยามใหม่ของตัวเองในแผนที่ทางการแพทย์ระดับภูมิภาค ความสำเร็จของศูนย์หัวใจอันดามันฯ เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เมืองท่องเที่ยวระดับโลกก็สามารถเป็น “ศูนย์กลางทางการแพทย์” (Medical Hub) ได้ โดยไม่ทิ้งประชาชนในพื้นที่ไว้ข้างหลัง


การผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวสุขภาพ (Medical Tourism) สำหรับผู้มาเยือน กับการบริการสุขภาพขั้นสูงสำหรับประชาชนในพื้นที่ นับเป็นโมเดลพัฒนาที่น่าจับตามองและสมกับการเป็น “ไข่มุกอันดามัน” อย่างแท้จริง เสียงเต้นของหัวใจที่กลับมาปกติอีกครั้งของผู้ป่วยทั้งสองรายในวันนั้น จึงไม่ใช่แค่ความสำเร็จของทีมแพทย์ แต่คือจังหวะการเต้นใหม่ของระบบสุขภาพชายฝั่งอันดามัน ที่พร้อมจะส่งต่อสุขภาพและชีวิตที่ดีกว่าให้กับผู้คนในภูมิภาคแห่งนี้สืบต่อไป



