ตม.สงขลา นำทีมรวบแก๊งวัยหนุ่มดัดแปลงรถกระบะตู้ทึบ 2 ชั้นขนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตม.สงขลา สนธิกำลัง ตำรวจทางหลวง, ตำรวจท่องเที่ยว, สภ.รัตภูมิ และ กอ.รมน.สงขลา รวบแก๊งวัยหนุ่มดัดแปลงรถกระบะตู้ทึบ 2 ชั้นขนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง พบอัดแน่นเต็มคัน 22 คนเตรียมส่งเข้ามาเลเซีย
วันนี้ (11 ธ.ค.) ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต. ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผบก.ตม.6, พ.ต.อ.ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรตี รอง ผบก.ตม.6, พ.ต.อ.ศุภโชค หยงสตาร์ รอง ผบก.ตม.6, พ.ต.อ.สรธรรศจ์ เอี่ยมละออ ผกก.ตม.จว.สงขลา ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา สนธิกำลัง ตำรวจทางหลวง, ตำรวจท่องเที่ยว, สภ.รัตภูมิ และ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.สงขลา สกัดรถกระบะตู้ทึบขนแรงงานต่างด้าว 1 คัน พร้อมรถนำสำรวจเส้นทางที่บริเวณริมถนนเพชรเกษมขาล่อง บริเวณใกล้แยกคูหา ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
หลังจากสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่ตอนบน ผ่านจังหวัดสงขลาออกไปประเทศมาเลเซียทางช่องทางธรรมชาติ ผลการตรวจสอบพบ นายวรพงศ์ อายุ 28 ปี เป็นผู้ขับขี่ นั่งมากับแฟนสาว เป็นรถกระบะตู้ทึบที่ดัดแปลงภายในตู้เป็น 2 ชั้น พร้อมคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาซุกซ่อนภายในรถจำนวน 22 คน ทุกคนมีสภาพอิดโรยจากอากาศร้อน และยังสกัดจับรถนำทางซึ่งเป็นรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้า รุ่น แจ๊ส สีขาว มี นายอินทัช อายุ 28 ปี เพื่อนของ นายวรพงศ์ เป็นผู้ขับขี่ นั่งมากับภรรยา
จากการสอบถาม นายวรพงศ์ รับสารภาพว่า ก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างส่งของไม่ประจำทาง แต่รายได้ไม่พอใช้จึงหันมารับจ้างขนแรงานต่างด้าวจากจังหวัดราชบุรี มายังจังหวัดสงขลา ได้ค่าจ้าง 2,200 บาท ต่อคน แบ่งให้รถนำครั้งละ 10,000 บาท ระยะหลังได้เอาไม้กระดานมาเสริมที่ตู้ทึบเพื่อสามารถจุคนได้เพิ่มขึ้นจาก 15-20 คนต่อเที่ยว เป็น 20-30 คนต่อเที่ยว
จากนั้นจึงคุมตัวทั้งหมดส่ง สภ.รัตภูมิ จ.สงขลา ดำเนินคดี ในส่วนของคนขับรถซึ่งเป็นผู้นำพา โดนข้อหา ร่วมกันให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ แก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนคนต่างด้าวทั้ง 22 คน กระทำความผิดข้อหา เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.รัตภูมิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผบก.ตม.6 กล่าวว่า ขบวนการนี้มีผู้บงการเป็นบุคคลที่เคยถูกชุดสืบสวนของ บก.ตม.6 ดำเนินคดีมาแล้วแต่ไม่เข็ดหลาบ กลับมาก่อเหตุซ้ำอีก ซึ่งจะขยายผลการจับกุมและรายงานให้ทราบโดยเร็ว