มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุน้ำท่วมนราธิวาส 4 ราย

นราธิวาส - มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนราธิวาส มอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนราธิวาส จำนวน 4 ราย ๆ ละ 10,000 บาท
วันนี้ (11 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย โดยมี นางขนิษฐา หอมยามเย็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส , นายวีรพัฒน์ บุณฑริก นายกฤษณนันท์ กำไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส ,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส /กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และครอบครัวผู้ประสบภัย เข้าร่วม
ทั้งนี้จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ราษฎรเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย น.ส.จุฑาทิพ วัธนพร อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านพิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส, น.ส.แอเสาะ ดอเลาะ อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ, นางขอลีเยาะห์ มะโซะ อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ และ ด.ช.มูฮัมหมัดริฟกี สาแล๊ะ อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ
โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาส ได้พิจารณาช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต รายละ 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ประสบภัยให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับทุกข์ภัยและผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ ขณะที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ได้รับเงินสงเคราะห์ฯในครั้งนี้ต่างปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลันพ้นอย่างหาที่สุดมิได้